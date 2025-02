Dziecko w oknie życia w Świdnicy. Chłopiec miał przy sobie kartkę

W oknie życia w budynku Przedszkola Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP przy ulicy Piekarskiej 2 w Świdnicy znaleziono kilkumiesięcznego chłopca. Alarm, sygnalizujący, że ktoś zostawił dziecko, zakonnice usłyszały 12 lutego o godzinie 12:20. - Było to dla nas zaskakujące, bo alarm zadzwonił w środku dnia. Dopiero wróciłam z miasta i miałam iść do dzieci, do przedszkola, kiedy usłyszałam dzwonek. Gdy zobaczyłam chłopca w oknie życia, byłam bardzo zaskoczona. Taka sytuacja spotkała mnie pierwszy raz w życiu. Był czysty, zadbany, ubrany odpowiednio do pory roku. Przywitał mnie uśmiechem - powiedziała w rozmowie z "Gościem Niedzielnym" zakonnica, siostra Estera, która znalazła dziecko.

Reklama

Chłopiec miał przy sobie dwa przedmioty - kocyk, którym był przykryty oraz kartkę z imieniem. Zakonnice, zgodnie z procedurami, powiadomiły policję oraz wezwały pogotowie ratunkowe. Służby medyczne określiły stan chłopca jako dobry. Dziecko trafiło do szpitala, gdzie zostało poddane dalszym badaniom. Zakonnice zaznaczają, że po raz pierwszy znalazły w świdnickim oknie życia tak duże dziecko, któremu nadano już imię. Wcześniej były to wyłącznie noworodki.

Reklama

Okno życia w Świdnicy. To już trzecie znalezione dziecko

Okno życia w Świdnicy działa od 2010 roku. Dziecko, które trafiło do niego 12 lutego, jest trzecim. Pierwsze dziecko odnaleziono 27 września 2019 roku. Był to tygodniowy chłopiec, którego zakonnice nazwały Józef Ignacy. Drugim dzieckiem była dziewczynka, którą zakonnice znalazły w oknie życia 27 stycznia 2023 roku. Nazwano ją Zofia Aniela. O losie dzieci, które trafiają do okna życia, decyduje są rodzinny. Jeśli rodzice nie decydują się na odzyskanie dziecka, trafia ono do adopcji.