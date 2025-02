Istnieje możliwość skreślenia Zielonych Świątek z kalendarza dni ustawowo wolnych od pracy. Inicjatywę tę podjął poseł Marcin Józefaciuk z KO, zauważając, że to święto zawsze przypada w niedzielę. Warto podkreślić, że proponowana zmiana nie powinna istotnie wpłynąć na sytuację pracowników.

Zielone Świątki nie będą już dniem wolnym od pracy?

W pierwszych dniach lutego br. sejmowa komisja zajmująca się petycjami przeprowadziła rozpatrzenie wniosku o skreślenie Zielonych Świątek z wykazu dni ustawowo wolnych od pracy. Autor wniosku podkreślił, że Zielone Świątki przypadają zawsze w niedzielę, co czyni ten dzień i tak wolnym od pracy.

Autor projektu nowelizacji dążył do zmiany ustawy o dniach wolnych z 1951 roku poprzez usunięcie dwóch artykułów. Pierwszy z nich dotyczy pierwszego dnia Zielonych Świątek i nadaje mu status dnia wolnego od pracy. Drugi artykuł natomiast przekazuje kompetencje do wykonania ustawy Prezesowi Rady Ministrów oraz wszystkim ministrom.

Zdaniem sejmowego Biura Ekspertyz, usunięcie niektórych świąt z kalendarza dni wolnych nie ograniczy praw pracowników wynikających z kodeksu pracy. Pracownicy nadal będą mieli prawo do dnia wolnego za pracę w niedziele i święta, niezależnie od tego, czy dane święto było wcześniej uwzględnione w wykazie dni wolnych. Ponadto, wymiar czasu pracy pracowników, którzy nie pracują w niedziele, również nie ulegnie zmianie.

Komisja zajęła się tą sprawą. Postanowiła zainicjować procedurę legislacyjną oraz przygotować projekt apelu do ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w tej sprawie.

Lista dni ustawowo wolnych od pracy w 2025 roku

Pod koniec ubiegłego roku dokonano istotnej zmiany w przepisach dotyczących dni wolnych od pracy. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, dzięki której Wigilia Bożego Narodzenia została uznana za dzień ustawowo wolny od pracy. Jednak, w celu zrównoważenia tego przywileju, wprowadzono dodatkową niedzielę handlową w grudniu. Ze względu na potencjalne wątpliwości co do zgodności tej regulacji z konstytucją, Prezydent skierował ustawę do kontroli Trybunału Konstytucyjnego. Oto lista dni wolnych od pracy w 2025 roku:

1 stycznia (środa) – Nowy Rok,

6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli,

20 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc,

21 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja (czwartek) – Święto Pracy,

3 maja (sobota) – Święto Konstytucji 3 Maja,

8 czerwca (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

19 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,

15 sierpnia (piątek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada (sobota) – Wszystkich Świętych,

11 listopada (wtorek) – Narodowe Święto Niepodległości,

24 grudnia (środa) – Wigilia (od 2025 roku, pierwszy raz jako dzień wolny),

25 grudnia (czwartek) – Boże Narodzenie,

26 grudnia (piątek) – Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Zielone Świątki - co to za święto?

Zielone Świątki, znane również jako Zesłanie Ducha Świętego, to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich, które obchodzone jest 50 dni po Wielkanocy. Ta wyjątkowa data upamiętnia wydarzenie opisane w Nowym Testamencie, kiedy to na apostołów zstąpił Duch Święty, nadając im moc głoszenia Ewangelii. Zielone Świątki w 2025 roku przypadają na niedzielę, 8 czerwca. Jest to święto ruchome, obchodzone 50 dni po Wielkanocy.

Dlaczego "Zielone"? Skąd nazwa Zielone Świątki?

Nazwa "Zielone Świątki" wiąże się z okresem wiosennym, kiedy przyroda budzi się do życia, a wszystko wokół pokrywa się soczystą zielenią. To właśnie w tym czasie przypada to święto, co podkreśla symbolikę odrodzenia i nowego życia.

Tradycje i zwyczaje związane z Zielonymi Świątkami

Z Zielonymi Świątkami związane jest wiele tradycji i zwyczajów, które przetrwały do dziś: