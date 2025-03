Świnka morska wyrzucona do kosza w Poznaniu. "Okrutnie potraktowana"

Świnka morska została znaleziono na poznańskim osiedlu Jeżyce na skrzyżowaniu ulic Jeżyckiej i Mylnej. Zauważył ją jeden z okolicznych mieszkańców, który akurat wynosił śmieci. Gryzoń znajdował się w kuble na bioodpady. Mężczyzna powiadomił straż miejską, a ta przyjechała na miejsce. Zwierzę zostało zabezpieczone i trafiło do schroniska.

Przed Wami niezwykle okrutnie potraktowana, malusia świnka morska. Została porzucona, a wręcz WYRZUCONA do kosza na bio odpady!Jest młodziutka, malutka i chora na grzybicę skóry - czytamy w poście Schroniska dla zwierząt w Poznaniu. - Czyżby komuś nie odpowiadała konieczność jakiegokolwiek zaangażowania w zdrowie swojego, dobrowolnie wziętego zwierzęcia? - pytają retorycznie pracownicy schroniska.

Wyrzucona świnka morska. Apel schroniska

Porzucona świnka morska to młody samiec. Pracownicy schroniska nadali gryzoniowi imię Oskar. To nawiązanie do postaci z bajki "Ulica Sezamkowa", który mieszkał w kuble na śmieci. Zaapelowali również do właścicieli zwierząt o rozsądek i odpowiedzialność. - Każde zwierzę, które bierzemy jest zdane na nas, jest od nas w pełni zależne i mamy obowiązek dbać o jego zdrowie i komfort! - napisali na Facebooku. Świnka morska trafiła pod opiekę Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim. Trwają poszukiwania nowego domu dla Oskara.