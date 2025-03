18 kwietnia 2025 to w tym roku Wielki Piątek. Ten dzień, to dla wielu Polaków początek świątecznego wyciszenia i duchowego przygotowania do Wielkanocy. Ale czy 18.04 będzie wolny od pracy dla wszystkich? Czy rząd wprowadzi dodatkowy dzień wolny? Znamy stanowisko w tej sprawie.