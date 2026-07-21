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Jasnowidz Jackowski o III wojnie światowej. Podaje konkretną datę

Helena Ziółkowska
26 minut temu
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Jackowski
Jasnowidz Jackowski o III wojnie światowej. Podaje konkretną datę/AKPA
Jasnowidz Krzysztof Jackowski od lat przewiduje przyszłość. Na jednym z najnowszych nagrań wspomina o III wojnie światowej. W przeszłości w swoich wizjach przewidział dwie - "małą" i "dużą". Teraz twierdzi, że ta druga przerodzi się właśnie w trzecią wojnę światową. Wskazuje nawet konkretną datę.

Krzysztof Jackowski to jeden z bardziej rozpoznawalnych jasnowidzów w Polsce. Od lat pomaga tym, którzy szukają zaginionych osób. Pomaga w rozwiązywaniu spraw kryminalnych, ale przewiduje też bieg ważnych zdarzeń w kraju i na świecie.

Jasnowidz Jackowski o prezydenturze Karola Nawrockiego. Mówi o "uchodźstwie"

Niedawno przewidział, że wyborów nie wygra Rafał Trzaskowski a Karol Nawrocki. W jednej ze swoich wizji stwierdził, że prezydent-elekt nie będzie miał łatwo.

Nawrocki stanie w obliczu dwóch bardzo złych decyzji. Mogą się bardzo szybko zadziać w jego kadencji. Decyzja zapadnie po nagłym wojennym ataku, nie na Polskę. Będzie atak na kraj być może europejski – mówił Jackowski. W nagraniu zamieszczonym na Youtubie wspomniał, że prezydentura Karola Nawrockiego zacznie się w Warszawie a skończy na uchodźstwie.

Jasnowidz Jackowski o prezydenturze Karola Nawrockiego. Wspomniał o uchodźstwie
Jasnowidz Jackowski o prezydenturze Karola Nawrockiego. Wspomniał o uchodźstwie

Wizja wojny jasnowidza Jackowskiego. Nie chodzi o Ukrainę

Tym razem jego wizja dotyczy przyszłości świata. Już jakiś czas temu przewidział, że wybuchną dwie wojny. Jedna będzie mała, druga duża. Mówił, że "ta druga wymknie się spod kontroli i przerodzi się w trzecią wojnę światową". Pod koniec grudnia 2024 powiedział, że nie chodzi o wojnę w Ukrainie.

Ja nie boję się tej wojny na Ukrainie. Ona to jest wojna mała. Ta duża wybuchnie na Bliskim Wschodzie. To będzie wojna duża. Ona, w przeciwieństwie do tej na Ukrainie, wymknie się spod kontroli - stwierdził Jackowski.

Duża wojna w wizjach jasnowidza Jackowskiego. Padła konkretna data

Teraz, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie przybrał na sile, jasnowidz w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że to właśnie ta wojna zamieni się w III wojnę światową. Z jego ust padła nawet konkretna data. Będzie trwała do 2028 roku. To będzie dziwna wojna. Raz będzie się wydawało, że dobiega końca, a potem walki wybuchną na nowo - powiedział. Dodał, że najbliższe lata to będzie przeklęty czas.

Czy tym razem Krzysztof Jackowski będzie miał rację? Czy jego wizje się potwierdzą? Czas pokaże.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: wojnakrzysztof jackowskiBliski WschódTrzecia wojna światowa
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