Jasnowidz Krzysztof Jackowski na swoim kanale na YouTubie dzieli się swoimi wizjami na temat Polski oraz świata. W wielu z nich wypowiada się na temat konfliktów, jakie mają miejsce na Bliskim Wschodzie, jak i w Ukrainie.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Czego boi się Trump?

Od pewnego czasu porusza również tematy związane z Donaldem Trumpem czy Wladimirem Putinem. W jednej ze swoich najnowszych wizji jasnowidz Jackowski wspomniał o tym, że Donald Trump ma świadomość tego, że destabilizacja na całym świecie rośnie.

Trzy miejsca na świecie – to będą linie frontu. Trump wie, że powstaną trzy ogniska wojenne. Myśli o poszerzeniu frontu ukraińskiego… a żeby go wzmocnić, trzeba wysłać tam wojsko - wieszczy jasnowidz Jackowski. Dodaje, że Trump myśli o aresztowaniu polityków zarówno za zdradę, jak i korupcję. Będziemy zaskoczeni. Trump nie chce wojny, on się boi wielkiej wojny. Robi dużo pozorów, ale tej prawdziwej wojny się boi i to go hamuje. Myśli o spreparowanym ataku na Izrael. Spreparowany nagły atak na Izrael – to będzie sygnał do początku III wojny światowej - przepowiada Jackowski.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Specjalne zadanie dla Polski"

W jednej z najnowszych wizji jasnowidz Jackowski mówi też o "specjalnym zadaniu USA dla Polski". Mówi, że Donald Tusk obawia się rzekomych planów Stanów Zjednoczonych. Ameryka ma specjalne zadanie dla Polski na ten czas. I on myśli, że te działania mogą Polsce bardzo zaszkodzić - uważa jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski mówi o Putinie i "czarnych dniach"

W jego wizji pojawia się również postać Wladimira Putina. Z początkiem grudnia nastaną czarne dni. Nie wiem, czy dla Putina, czy przez Putina - twierdzi jasnowidz z Człuchowa. Czy ta wizja się sprawdzi? Czas pokaże. Warto także mieć na uwadze fakt, że to tylko wizje, które często nie mają przełożenia na rzeczywistość.