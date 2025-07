W miniony weekend na Jasną Górę przybyli uczestnicy pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Podczas nabożeństwa poruszane były wątki polityczne. Ojciec Tadeusz Rydzyk, który jest założyciele rozgłośni i był obecny podczas wydarzenia w ostrych słowach zwrócił się do obecnej minister edukacji, Barbary Nowackiej.

Decyzja MEN ws. lekcji etyki i religii

W swoim kazaniu nawiązał do stanowiska ministerstwa edukacji dotyczącego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 3 lipca. Wynika z niego, że od 1 września 2025 roku, czyli od rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2025/2026, w szkołach będzie tylko jedna godzina tygodniowo religii lub etyki. Lekcje te mają odbywać się bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach. Trybunał Konstytucyjny uznał to za niezgodne z Konstytucją.

Ojciec Rydzyk ostro do Barbary Nowackiej. "Jak widzę tą ministrę..."

To właśnie tę decyzję skrytykował ojciec Rydzyk. W ostrych słowach zwrócił się do Barbary Nowackiej. Jak widzę tą ministrę, że religii nie będzie. Co ty, kobito, sobie wyobrażasz? Nie? A co ci katolicy? Co ty sobie wyobrażasz? Polska to jest twój folwark, albo co? Co to ma znaczyć, nie? My, katolicy, myślmy, nie dajmy sobie opluć kościoła, Pana Boga - grzmiał ojciec Rydzyk.

Nie dajmy sobie odebrać wiary, myśleć, trzeba ludziom poustawiać dobrze w głowie, bo to, co się dzieje w Polsce tak źle, bo ludzie mają poprzestawiane w głowach. Trzeba odzyskać całą Polskę. Nie dajcie się manipulować. Nie dajcie się. Trzeba odzyskać wszystkich, którzy są zbałamuceni i kościół opuszczają. Trzeba całą młodzież do Chrystusa doprowadzić. A nie moda taka, żeby się z religii wypisywać - apelował w Częstochowie.

Barbara Nowacka odpowiada ojcu Rydzykowi. "Ulubiony kapłan PiS"

Barbara Nowacka nie zostawiła tych słów bez odpowiedzi. Na portalu X odniosła się do tej krytyki. Ulubiony kapłan PiS dziś na Jasnej Górze w politycznym amoku. Tak właśnie Kościół traci wiernych. Jedna lekcja religii w szkole na pierwszej lub ostatniej lekcji od 1 września 2025 to po prostu rozsądne działanie. Warto też przypomnieć, że wiara to nie biznes, a szkoła to nie ambona - czytamy we wpisie minister edukacji.