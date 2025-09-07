"Bo wy w tym roku zebraliście także plon polskiej demokracji, więc dziękuję polskiej wsi za poparcie mojej kandydatury i za to, że mogę was reprezentować" - powiedział Nawrocki. Obiecał, że będzie się wywiązywał z obietnic, m.in. zawartych w haśle: "Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole".

"Wieś to serce polskiej tradycji"

- Dzięki wam Polska jest bezpieczna żywnościowo. Zawdzięczamy wam nasze bezpieczeństwo, dlatego jesteście tak ważni w całej architekturze bezpieczeństwa państwa polskiego - dodał prezydent Nawrocki. Jak jednocześnie podkreślał, zwracając się do zgromadzonych w Częstochowie rolników, "polska wieś to serce polskiej tradycji i naszego dziedzictwa narodowego", a "Polska zapisana jest w polskiej wsi, w waszym pielęgnowaniu tożsamości, naszej narodowej tradycji, naszych narodowych wartości".

Prezydent przeciwko Mercosur

Jak podkreślał w swoim przemówieniu, liczy na przyjęcie przez parlament zgłoszonego przez siebie projektu ustawy o ochronie polskiej wsi, zawierającego zakaz wykupu polskiej ziemi, "bo tyle mamy Rzeczpospolitej, ile mamy ziemi". Wskazał też na konieczność zbudowania mniejszości blokującej dla umowy handlowej UE z Mercosur, bo - jak ocenił - nie jest ona w interesie polskiego rolnika.

W środę kolegium komisarzy unijnych przyjęło umowę handlową z krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem). Jednocześnie zapowiedziano hamulec bezpieczeństwa w przypadku nadwyżki produktów oraz możliwość rekompensat dla rolników. Francja i Polska są przeciwne podpisaniu umowy z Mercosur, ponieważ obawiają się otwarcia europejskiego rynku na żywność z krajów Ameryki Południowej.

Ustawa o ochronie polskiej wsi

Z kolei projekt ustawy o ochronie polskiej wsi, o którym wspomniał w Częstochowie Nawrocki został przez niego podpisany na początku sierpnia i odnosi się m.in. do wygasającego w 2026 r. moratorium na sprzedaż ziemi, należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.