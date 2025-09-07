Członkowie rodziny Demokraty Roberta F. Kennedy'ego Jr. twierdzą, że stanowi on "zagrożenie" dla zdrowia Amerykanów i wzywają do jego rezygnacji. Piastuje on funkcję sekretarza Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Demokrata sprzymierzony z Trumpem

Robert F. Kennedy Jr. był kandydatem na prezydenta USA. Ponieważ partia nie chciała, aby rywalizował z urzędującym prezydentem Joe Bidenem, sprzymierzył się z Donaldem Trumpem, który powołał go po zwycięstwie w wyborach z startującą w nich ostatecznie wiceprezydent Kamalą Harris.

Miażdżące stanowisko rodziny

Agencja AP zwróciła uwagę, że po kontrowersyjnym przesłuchaniu w Kongresie w zeszłym tygodniu, podczas którego Kennedy stawił się na dwupartyjnym przesłuchaniu w sprawie swojego przywództwa w federalnych agencjach zdrowia, siostra Kerry Kennedy i jego bratanek, były kongresmen, Joseph P. Kennedy III, wydali w piątek miażdżące oświadczenia. Zaapelowali, by zrezygnował ze stanowiska. Nastąpiło to dzień po tym, jak Kennedy musiał bronić swoich niedawnych starań o wycofanie zaleceń dotyczących szczepień przeciwko COVID-19 i zwolnienie wysokich rangą urzędników z Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) podczas trzygodzinnego przesłuchania w Senacie.

"Robert F. Kennedy Jr. stanowi zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia każdego Amerykanina. Nikomu z nas nie zostanie oszczędzony ból, który on zadaje" - napisał Joseph P. Kennedy III w poście na portalu X. "Jego ciotka powtórzyła te twierdzenia, mówiąc, że ?decyzje medyczne należą do wykwalifikowanych i licencjonowanych specjalistów, a nie do niekompetentnego i nieudolnego kierownictwa+" – dodał bratanek polityka.

Wieloletni lider ruchu antyszczepionkowego

To nie pierwszy raz, kiedy Kennedy stał się obiektem gniewu rodziny. Kilku krewnych sprzeciwiło się jego kandydaturze prezydenckiej w ostatniej kampanii. Inni wezwali kilku senatorów na początku tego roku do odrzucenia jego nominacji na stanowisko ministra zdrowia u Trumpa. Uznali poglądy krewnego za dyskwalifikujące w kwestii szczepionek ratujących życie. Kennedy, wieloletni lider ruchu antyszczepionkowego, spędził ostatnie siedem miesięcy, wdrażając swój niegdyś niszowy, oddolny ruch na najwyższym szczeblu amerykańskiego systemu zdrowia publicznego. AP podkreśla, że radykalne zmiany w agencjach odpowiedzialnych za politykę zdrowia publicznego i badania naukowe doprowadziły do tysięcy zwolnień i zmiany wytycznych dotyczących szczepień.

"Te działania - niektóre sprzeczne z zapewnieniami złożonymi podczas przesłuchań przed komisją nominacyjną – wstrząsnęły środowiskami medycznymi i urzędnikami w kilku stanach z Demokratami na czele, które zareagowały własnymi zaleceniami dotyczącymi szczepień" - konkluduje AP.