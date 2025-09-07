Na miejscu dojść miało do "eksplozji ładunku wybuchowego". Przekazano, że jego pochodzenie oraz szczegółowe okoliczności zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania.

Teren poligonu jest objęty zakazem wstępu

"Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej wraz z patrolem saperskim, prowadzi czynności w Warszawie-Rembertowie, gdzie w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego ranne zostały dwie osoby cywilne, które weszły na teren poligonu wojskowego wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom wstępu. Pochodzenie ładunku oraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania" - przekazała Żandarmeria Wojskowa w specjalnym komunikacie.

Poważnie ranni cywile

Poważnie rannych zostało dwóch cywilów. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranni zostali przetransportowani do szpitala w Warszawie.