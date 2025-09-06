Dorota Wysocka-Schnepf to prezenterka TVP, która wzbudza skrajne emocje. Gdy w maju br. odbywała się debata przed wyborami prezydenckimi 2025 jak poinformował jeden z kandydatów, Krzysztof Stanowski, sztaby domagały się zmiany jednej z prowadzących.

Wróciła do TVP. Dlaczego Dorota Wysocka-Schnepf wzbudza kontrowersje?

Była nią właśnie Dorota Wysocka-Schnepf. Na 10 albo 11 obecnych na miejscu sztabów, 8 zagłosowało za zmianą pani Schnepf na kogoś innego. 20 minut kłótni. Decyzja TVP w tej sprawie jutro (...) - napisał wówczas Krzysztof Stanowski na platformie X.

Dziennikarka wróciła do stacji po kilku latach przerwy. Zniknęła, gdy prezesem TVP został Jacek Kurski. Prowadziła m.in. "Wiadomości" oraz "Politykę przy kawie". Była także korespondentką w USA. Po odejściu z TVP Wysocka-Schnepf pracowała w "Gazecie Wyborczej" a także Radiu TOK FM.

Gdy w TVP znowu nastąpiła zmiana władz Dorota Wysocka-Schnepf wróciła do pracy na Woronicza. Głośno było o sytuacji, która miała miejsce w programie "Pytanie Dnia". Rozmowa odbyła się w listopadzie ub.r. Dziennikarka rozmawiała wówczas z Ewą Negrusz-Szczęsną, wdową po Piotrze Szczęsnym, który w 2017 r. dokonał aktu samospalenia na Placu Defilad. Był to jego protest wobec ówczesnej polityki Zjednoczonej Prawicy.

Widzów oburzył kontekst rozmowy na temat samobójstwa. Wyemitowano ją w Święto Zmarłych. Pasek wyświetlany podczas rozmowy brzmiał: "Oddał życie w obronie demokracji". Krytykowano, że jest to kolejny etap w wojnie politycznej. Możemy mówić o pewnej jednostronności, kontrowersyjności narracji, która może budzić pewne obawy - mówił Adam Szynol w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Dorota Wysocka-Schnepf straciła program w TVP. O jaki format chodzi?

Jak wynika z informacji serwisu Press Dorota Wysocka-Schnepf właśnie straciła program, który prowadziła. Chodzi o "Rozmowy niesymetryczne" emitowane, co dwa tygodnie na antenie TVP Info. W nowej ramówce o tej porze co tydzień będzie można oglądać "Rozmowy (nie)wygodne" Mariusza Szczygła. Jak podaje portal nie ma planów na to, by program wrócił na antenę.

Czy Dorota Wysocka-Schnepf zostaje w TVP?

Czy to oznacza, że Dorota Wysocka-Schnepf całkowicie znika z TVP? Nie. Ma być nadal obecna w formatach TVP1 i TVP Info jak "Pytanie dnia" czy "Niebezpieczne związki".