W programie "Poranek polityczny" stacji TVP Info we wtorek 2 września rozmawiano o edukacji zdrowotnej. To przedmiot, który ma trafić do szkół i zastąpić wychowanie do życia w rodzinie.

Posłowie zapytani w TVP Info o okres i owulację

W studiu obecni byli poseł Andrzej Kosztowniak (PiS), senator Marcin Karpiński (Nowa Lewica), wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś (PSL), poseł KO Adrian Witczak. Prowadząca program Magdalena Pernet zanim zaczęła się dyskusja, zapytała polityków o okres i owulację.

Niezręczna cisza w studiu TVP Info

Czym różni się okres od owulacji, czy może jednak to to samo? - padło pytanie w stronę posłów. Wtedy w studiu zapadła niezręczna cisza. Posłowie nie chcieli podjąć się odpowiedzi na to pytanie.

Potem prowadząca dopytywała o to, co kontrowersyjnego jest w wiedzy na temat nadwagi i otyłości oraz nieużywania telefonu przed snem.

W tym nic, ale seksualizacja jest kontrowersyjna i pani o tym nie mówi - stwierdził Andrzej Kosztowniak, poseł PiS.

Nikt nie powiedział, że cały ten przedmiot jest zły, tylko jego elementy. I my na to od samego początku zwracamy uwagę. Mówimy wprost o seksualizacji i zachęcamy do tego rzeczywiście rodziców, bo nauczyciel nie jest od tego, żeby w cudzysłowie wprowadzał albo jakiś instruktor seksualny wprowadzał małe dzieci w świat seksu - dodał.

Adrian Witczak z KO stwierdził, że "to jest bardzo potrzebny przedmiot". Świat się zmienia i powinniśmy do takich treści rzetelnych przygotować młodych ludzi - powiedział.

Edukacja zdrowotna. Co to za przedmiot?

Edukacja zdrowotna jest nowym przedmiotem wprowadzonym w miejsce dotychczasowego wychowania do życia w rodzinie. W roku szkolnym 2025/2026 jego uczestnictwo jest dobrowolne. Jeśli rodzic nie chce, by dziecko brało w niej udział, musi złożyć pisemną rezygnację u dyrektora szkoły do 25 września. Uczniowie pełnoletni muszą złożyć ten dokument osobiście.