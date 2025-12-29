Po niedzielnym spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy na Florydzie Donald Trump i Wołodymyr Zełenski wystąpili razem podczas konferencji prasowej. Dziennikarze pytali o rezultaty spotkania i postęp negocjacji pokojowych. W odpowiedzi na jedno z pytań Donald Trump stwierdził, że "Władimir Putin był bardzo hojny" wobec Ukrainy.

"Putin jest bardzo hojny"

"Tak. Oni będą pomagać. Rosja będzie pomagać. Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces. Brzmi to trochę dziwnie, ale tłumaczyłem to prezydentowi (Zełenskiemu). Prezydent Putin był bardzo hojny w swoich uczuciach wobec sukcesu Ukrainy, w tym dostarczania energii, prądu i innych dóbr po bardzo niskich cenach. Wiele dobrych rzeczy wynikło z dzisiejszej rozmowy - powiedział prezydent USA" - powiedział Donald Trump.

"Nie jest łatwo rozśmieszyć komika"

Słów Donalda Trumpa uważnie słuchał prezydent Ukrainy. Gdy usłyszał, że Władimir Putin "chce sukcesu Ukrainy", najpierw znieruchomiał, a potem nie był w stanie powstrzymać się od śmiechu. Wszystko zarejestrowały kamery, a nagranie ze śmiejącym się Zełenskim trafił do mediów społecznościowych i stało się wiralem. Internauci z całego świata udostępniają film, podkreślając, jak znacząca jest reakcja Zełenskiego. W końcu "nie jest łatwo rozśmieszyć komika" - tu dla przypomnienia, Zełenski, zanim wszedł w politykę, był aktorem.