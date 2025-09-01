Nie żyje Jolanta Wojnarowicz. Była legendarną prezenterką TVP

Jolanta Wojnarowicz nie żyje. Informację o śmierci legendarnej prezenterki przekazała stacja TVP 3 Katowice. Była osobą, która od początku współtworzyła śląską stację telewizyjną i radiową.

Jej głos znało wielu. O tym właśnie wspomniano w zamieszczonym na Facebooku poście. Dla wielu widzów przez lata była pierwszym głosem, który otwierał poranne pasmo na naszej antenie - czytamy.

Jej głos i twarz znali dobrze widzowie na Śląsku. Tak pożegnano Jolantę Wojnarowicz

Dodano, że twarz Jolanty Wojnarowicz znali wszyscy widzowie stacji. Prezenterka prowadziła m.in. programy poranne i czarowała swoim spokojnym głosem.

Twarz, którą znało Śląskie. Głos, który uspokajał przed ekranem. Jolanta Wojnarowicz - spikera i prezenterka Telewizji Katowice - należała do pierwszego grona spikerek naszej stacji. W "Twarzach telewizji" wracała do tamtych dni, opowiadała o tym, jak ta przygoda wpłynęła na jej dalszy los. Dziś żegnamy Ją z wdzięcznością - za profesjonalizm kulturę słowa i styl, którego uczyła kolejne pokolenia - napisano o zmarłej.