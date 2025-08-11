Program "Kwiatki polskie" to show TVP Info prowadzone przez Katarzynę Kasię i Grzegorza Markowskiego. To format, w którym o sprawach politycznych mówi się z przymrużonym okiem. Prowadzący nie stronią od żartów na temat polityków. Tym razem padło na głowę państwa, czyli Karola Nawrockiego.

Żarty z Karola Nawrockiego w programie "Kwiatki polskie"

W pierwszej części "Kwiatków polskich" prowadzący postanowili przeanalizować przemówienie z zaprzysiężenia prezydenta. Ich uwagę przykuł sposób, w jaki mówi Karol Nawrocki. Grzegorz Markowski zwrócił uwagę na podniesiony ton i "specyficzną frazę", którą miałby się posługiwać podczas Narodowego Czytania, o którym wspominał w swoim przemówieniu.

W TVP porównali prezydenta do Labubu

Katarzyna Kasia wspomniała z kolei, że była na wakacjach i tam w jej głowie pojawiła się myśl, że jest pewne podobieństwo "trudne do przegapienia" między prezydentem popularną obecnie maskotką Labubu. Publiczność obecna w studio zareagowała śmiechem.

Identyczni, to są bracia bliźniacy - stwierdził Grzegorz Markowski. Kasia dodała, że z pomocą sztucznej inteligencji wygenerowały z córką i projekt "narodowej maskotki" z twarzą prezydenta.

Internauci oburzeni porównaniem Nawrockiego do Labubu. "Kwiatki Żenady"

W sieci zawrzało. Nagranie wywołało spore poruszenie wśród internautów. Wiele z nich było dosyć ostrych. Ten program powinien się nazywać Kwiatki Żenady. Gdyby jeszcze był realizowany za pieniądze dziennikarzy prowadzących, to byłoby ok, ale to jest przecież program powstający z budżetu TVP; I na co te miliony z budżetu idą na szkalowanie Prezydenta RP; Jak można taki dać tytuł, prezydent to nie rzecz , że może do czegoś służyć. To człowiek, i to wybrany przez połowę Polaków. Jak Kurski się zachowujecie. Ja go nie wybierałam ale, trudno, jest polskim prezydentem i to musimy wszyscy uszanować! - pisali internauci.