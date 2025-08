Marta i Karol Nawroccy to nowa para prezydencka. W środę (6 sierpnia) odbyło się zaprzysiężenie nowego prezydenta. To, co wzbudza spore emocje to oczywiście życie prywatne nowych mieszkańców Pałacu Prezydenckiego.

Para prezydencka lubi tatuaże. Karol Nawrocki tego nie ukrywa

Mało, kto wie, że obydwoje są miłośnikami tatuaży. Podczas kampanii wyborczej w mediach społecznościowych odbyła się gorąca dyskusja, czy takie ozdoby ciała powinny mieć osoby pełniące najwyższe funkcje w państwie. Niektórzy stwierdzili, że dziś nie jest to już temat tabu, innym z kolei się to nie podoba.

Reklama

Karol Nawrocki ma tatuaże. Jeden z nich usunął

Jakie tatuaże ma Karol Nawrocki? Nie od dziś wiadomo, że nowy prezydent od lat jest fanem piłki nożne i związany był ze środowiskiem kibiców. Gdy był młody postanowił wytatuować sobie logo grupy kibicowskiej Lechii Gdańsk – Chuligani Wolnego Miasta. Drugim tatuażem, jaki miał na klatce piersiowej, był wizerunek herbu Chelsea FC - ceremonialny lew trzymający berło.

Warto wspomnieć, że symbol klubu przez lata kojarzony był z kontrowersyjnymi grupami kibicowskimi m.in. "Łowcami Głów". Ten tatuaż z ciała Karola Nawrockiego zniknął. Tak, mam tatuaże, nigdy tego nie ukrywałem, ale na mojej skórze nie znajdzie pan dzisiaj tatuażu Chelsea - mówił w programie "Gość" w RMF FM. Dodał, że niektóre decyzje mogą stracić na znaczeniu a ślady ich "dosłownie i w przenośni zniknąć".

Reklama

Tatuaż pierwszej damy. Można go było dostrzec podczas zaprzysiężeniu

Pierwsza dama, czyli Marta Nawrocka, również podziela pasję męża. Ona także ma tatuaż. Można go było dostrzec podczas uroczystości zaprzysiężenia. Żona Karola Nawrockiego wystąpiła w spódnicy przed kolano i w wysokich szpilkach. Na kostce nowej pierwszej damy wytatuowana jest niewielka kotwica.