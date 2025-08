Jakie plany ma Marta Nawrocka?

Wraz z objęciem urzędu prezydenta RP przez Karola Nawrockiego jego małżonka będzie pełnić funkcję Pierwszej Damy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika prezydenta elekta Rafała Leśkiewicza Marta Nawrocka planuje skupić się na działaniach w obszarze walki z hejtem w internecie, ochrony dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym oraz wyrównywania szans edukacyjnych. "Małżonce prezydenta elekta bliskie są problemy osób niepełnosprawnych, kwestie związane z wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży z ograniczonym dostępem do rozwijania talentów i pasji; szczególny nacisk chciałaby położyć na walkę z hejtem i z zagrożeniami w sieci" – powiedział Leśkiewicz.

Ile lat ma Marta Nawrocka? Co robi Marta Nawrocka?

Marta Nawrocka urodziła się 7 marca 1986 r. w Gdańsku. Od 18 lat pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej, zajmując się kontrolą rynku paliw i zwalczaniem nielegalnego hazardu. Według zapowiedzi po objęciu roli pierwszej damy uda się na bezpłatny urlop. Według informacji przekazywanych przez Kancelarię prezydenta elekta pierwsze działania Marty Nawrockiej w nowej roli zostaną zaprezentowane po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego.

Ile dzieci mają Marta i Karol Nawroccy?

Karol i Marta Nawroccy mają dwójkę dzieci: syna Antoniego i córkę Katarzynę, wychowywali także drugiego syna, Daniela, który jest dzieckiem Marty Nawrockiej z jej pierwszego związku.

Jakie wykształcenie ma Marta Nawrocka?

Marta Nawrocka w wieku 10 lat rozpoczęła naukę w Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku im. Janiny Jarzynówny-Sobczak. Ostatecznie dziecięce marzenia o występach na scenie i karierze baletnicy Nawrocka musiała odłożyć na półkę, lecz, jak sama podkreśla, szkoła baletowa zaszczepiła w niej takie wartości jak wytrwałość i zdyscyplinowanie. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim. Uczęszczała tam na zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji, którego jest absolwentką.

Marta Nawrocka wspiera męża, Karola Nawrockiego

Marta Nawrocka na początku roku zdecydowała się wziąć urlop w pracy, by wesprzeć męża, Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. "Marta jest gotowa do tego, by służyć Polsce. Myślę, że całe życie przygotowywała się do tej roli jako matka trójki dzieci i funkcjonariusz państwowy" - mówił popierany przez PiS kandydat na prezydenta w Radiu Plus w styczniu. "Nie mówimy tutaj o jakimś szlifowaniu języków czy etykiecie. To przede wszystkim umiejętności praktyczne, a Marta jest do tego przygotowana" - dodał Karol Nawrocki.