W środę Karol Nawrocki złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpocznie pięcioletnią kadencję prezydencką. W ubiegłym tygodniu przyszły szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker (PiS) przekazał na platformie X, że "od pierwszego dnia po zaprzysiężeniu Karol Nawrocki ruszy na spotkania z Polakami, gdzie przedstawi pierwsze projekty ustaw, o których mówił w kampanii wyborczej". Jak dodał, w czwartek odbędzie się spotkanie w Kaliszu, a w piątek w Kolbuszowej.

Trzy projekty ustaw w Sejmie. Karol Nawrocki ruszy z ofensywą po zaprzysiężeniu

Przyszły szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki (PiS) poinformował PAP, że w najbliższych dniach projekt ustawy dotyczący CPK zostanie złożony w Sejmie. Jak dodał, także w najbliższych dniach zostaną złożone projekty ustaw ws. PIT-u 0 proc. dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci oraz "kwestii dotyczących rolników". - Szerzej można powiedzieć Mercosur - zaznaczył

Dopytany o projekt związany z Mercosur i propozycjami rolnymi, Bogucki ocenił, że będzie to "podanie ręki rządowi, żeby wreszcie wypełnili to, o czym mówią, że faktycznie są przeciwko tej umowie". - To też jest kwestia ochrony polskiej ziemi, polskiego rolnictwa - dodał.

Źródło PAP związane z Kancelarią Prezydenta podkreśliło, że pozostałe gotowe projekty ustaw Nawrockiego prawdopodobnie będą przedstawiane i przedkładane parlamentowi jeszcze w sierpniu.

Karol Nawrocki spotkał się z Szymonem Hołownią. W tle ustawa medialna

Pod koniec lipca Nawrocki spotkał się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, który poinformował, że rozmowa dotyczyła m.in. tzw. ustawy medialnej. - Naszą ambicją jest takie przygotowanie ustawy medialnej – i to w porozumieniu z koalicjantami, w porozumieniu z przewodniczącym Rady Mediów Narodowych – żeby była do zaakceptowania przez prezydenta – mówił Hołownia.

Według źródła PAP, Nawrocki z Hołownią rozmawiali m.in. o ewentualnych terminach złożenia projektu ustawy w tej sprawie do Sejmu. Projekt będzie złożony prawdopodobnie do końca tego roku.

Bogucki dopytywany o ewentualne projekty dotyczące mieszkalnictwa, ocenił, że "na pewno będziemy nad tym pracować, ale raczej nie natychmiast".

Karol Nawrocki zacznie od projektu ws. CPK. To dlatego odwiedzi Kalisz

Nawrocki – jak poinformował PAP w ubiegłym tygodniu prezydent Kalisza Krystian Kinastowski – ma ogłosić w Kaliszu pierwszą inicjatywę ustawodawczą, dotyczącą powrotu do realizacji inwestycji CPKw pierwotnym wariancie, bardziej korzystnym dla miasta i mieszkańców, co zapowiadał już podczas kampanii wyborczej.

- Dostarczymy najwyższej klasy połączenia kolejowe Kaliszowi i dziesiątkom polskich średnich miast - mówił Nawrocki w jednym z wyborczych spotów. Jak zapowiadał wcześniej, jeden z projektów ustaw ma dotyczyć też podniesienia drugiego progu podatkowego.