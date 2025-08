O tym, że syn Karola Nawrockiego będzie miał program w telewizji, wspomniał jako pierwszy Filip Chajzer. To on 21 lipca w rozmowie z Plejadą zdradził, że otrzymał zaproszenie od Daniela Nawrockiego, by być pierwszym gościem show.

Daniel Nawrocki dostał program w prawicowej telewizji. Kto będzie pierwszym gościem?

Teraz informacje na temat swojego programu zamieścił syn Karola Nawrockiego. Opublikował post na swoim Instagramie.

Nie mogłem się doczekać, aby móc podzielić się informacją o moim nowym programie w @wpolsce24.tv. Pierwszy odcinek #NawrockiWPolsce w najbliższą niedzielę! - napisał Daniel Nawrocki. Potwierdził także informacje o tym, że jego pierwszym gościem będzie Filip Chajzer. Syn prezydenta-elekta zamieściła także fragment rozmowy z byłym prezenterem "Dzień Dobry TVN".

Kim jest Daniel Nawrocki? Czy pracował w mediach?

Daniel Nawrocki w przeszłości pracował m.in. w Radiu Gdańsk oraz "Dzienniku Bałtyckim". Był także dziennikarzem "Gazety Morskiej". Podczas kampanii wyborczej przeprowadził "wywiad" z rodzicami - Martą i Karolem Nawrockimi. Teraz czeka go telewizyjne wyzwanie, którym jest właśnie program "Nawrocki w Polsce".

Witam serdecznie w moim pierwszym programie. Będziemy jeździć po Polsce, spotykać się z ciekawymi ludźmi w ich środowisku. Dzisiaj Władysławowo i gwarantuję, będzie wesoło- mówi w zapowiedzi programu na platformie YouTube.