Instytut komentuje te zmiany jako istotne przetasowanie w sposobie, w jaki Polacy postrzegają media:

"W ostatnim roku nastąpiły znaczące przesunięcia w percepcji i konsumpcji mediów – media prywatne doświadczyły znaczącego wzrostu zaufania" – ocenił IBRiS.

Zaufanie do mediów prywatnych wystrzeliło. A co z publicznymi? Zaskakujący raport IBRiS

Choć prywatne media zyskały najwięcej, również media publiczne zanotowały poprawę. Ich wynik we wrześniu 2025 roku wyniósł 35,3 proc., co stanowi wzrost o 4,3 punktu procentowego. To najwyższy poziom zaufania do mediów publicznych od niemal dekady.

Reklama

"Jest to najwyższy wynik od 2016 roku, kiedy to zaufanie do tego typu mediów deklarowało około 30 proc. Polaków. Mimo to, w społeczeństwie wciąż panuje głęboka polaryzacja. Łączny odsetek osób deklarujących nieufność (47,7 proc.) jest nadal wyższy niż odsetek ufających"– wyjaśnił IBRiS.

Znacznie gorzej wypadają media społecznościowe. Zaledwie 30,4 proc. respondentów przyznało, że im ufa – i co istotne, żadna z badanych osób nie zadeklarowała "zdecydowanego zaufania" do platform takich jak Facebook czy X (dawniej Twitter). Ponad połowa (55,5 proc.) wyraziła wobec nich nieufność, co stawia social media na końcu rankingu zaufania.

Eksperci IBRiS sugerują, że wzrost zaufania do tradycyjnych mediów, zwłaszcza prywatnych, może wynikać z rosnącego zmęczenia społeczeństwa konfliktem politycznym i medialnym.

Reklama

Odbicie zaufania do mediów prywatnych może być reakcją na zmieniający się krajobraz polityczny i oczekiwania społeczeństwa co do obiektywizmu i niezależności. Polacy, zmęczeni polaryzacją, szukają źródeł informacji, które postrzegają jako bardziej wyważone i profesjonalne. W tym celu kierują się przede wszystkich do ulubionych kanałów na YouTube, które uważane są coraz częściej za kolejne media informacyjne. Jednocześnie, media publiczne, mimo odnotowanego wzrostu, wciąż mierzą się z dziedzictwem głębokich podziałów. Ich zaufanie jest kruche i mocno podzielone, co utrudnia im odbudowę pozycji uniwersalnego źródła informacji – komentuje Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. komunikacji IBRiS.

Badanie zostało przeprowadzone telefonicznie metodą CATI w dniach 12–13 września 2025 roku, na próbie 1067 dorosłych Polaków, reprezentatywnej dla całego kraju.