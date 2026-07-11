Dziennik Kryminalny. "Sytuacji, gdy dziewczyna zgłasza gwałt, nie da się obronić"
Jak pracuje policja w Dubaju? W tym odcinku Dziennika Kryminalnego opowiada o tym Marcin Margielewski. Autor książki "Policjant z Dubaju" mówi, że funkcjonariusze strzegą spokoju, bezpieczeństwa, ale i mrocznych tajemnic.
"Dubaj udaje, że jest bezpiecznym państwem"
To jest faktycznie niesamowicie usprzętowiona formacja. Bardzo dobrze przygotowana do swoich zadań i bardzo skuteczna. Problem w tym, że Dubaj bardzo często udaje przed światem, że tam nie ma przestępczości, że jest bezpiecznym państwem - mówi Margielewski.
Przyznaje, że informacji o popełnianych w Dubaju zbrodniach próżno szukać w mediach. Przemoc jest częścią jego krajobrazu, ale dubajscy policjanci potrafią o niej milczeć, a raporty piszą tak, by w nikim nie wzbudzać niepokoju. W Dubaju faktycznie jest bezpiecznie, ale tam się odbywają zamachy na decydentów politycznych, zakulisowo, porachunki mafijne. Jest mnóstwo tego typu historii, tylko rzadko do nich docieramy - opowiada Margielewski.
Jak pracuje policja w Dubaju?
Do niektórych z nich udało się autorowi książki "Policjant z Dubaju" dotrzeć. "Każdy Dubaj ma swojego trupa", jak to się brzydko mówi, ale jest to niestety prawdą - mówi Margielewski. Czy przekroczenie prędkości albo kradzież to wykroczenie w Dubaju? Kto w takiej sprawie ma rację? Jak funkcjonariusze podchodzą do spraw takich jak przemoc domowa albo gwałt?
Za co można być aresztowanym i trafić do dubajskiego więzienia? Czy w Dubaju dochodzi do porwań dzieci i morderstw? Tego dowiecie się z tego odcinka "Dziennika Kryminalnego".
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.