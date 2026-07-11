Jak pracuje policja w Dubaju? W tym odcinku Dziennika Kryminalnego opowiada o tym Marcin Margielewski. Autor książki "Policjant z Dubaju" mówi, że funkcjonariusze strzegą spokoju, bezpieczeństwa, ale i mrocznych tajemnic.

"Dubaj udaje, że jest bezpiecznym państwem"

To jest faktycznie niesamowicie usprzętowiona formacja. Bardzo dobrze przygotowana do swoich zadań i bardzo skuteczna. Problem w tym, że Dubaj bardzo często udaje przed światem, że tam nie ma przestępczości, że jest bezpiecznym państwem - mówi Margielewski.

Przyznaje, że informacji o popełnianych w Dubaju zbrodniach próżno szukać w mediach. Przemoc jest częścią jego krajobrazu, ale dubajscy policjanci potrafią o niej milczeć, a raporty piszą tak, by w nikim nie wzbudzać niepokoju. W Dubaju faktycznie jest bezpiecznie, ale tam się odbywają zamachy na decydentów politycznych, zakulisowo, porachunki mafijne. Jest mnóstwo tego typu historii, tylko rzadko do nich docieramy - opowiada Margielewski.

Jak pracuje policja w Dubaju?

Do niektórych z nich udało się autorowi książki "Policjant z Dubaju" dotrzeć. "Każdy Dubaj ma swojego trupa", jak to się brzydko mówi, ale jest to niestety prawdą - mówi Margielewski. Czy przekroczenie prędkości albo kradzież to wykroczenie w Dubaju? Kto w takiej sprawie ma rację? Jak funkcjonariusze podchodzą do spraw takich jak przemoc domowa albo gwałt?

Za co można być aresztowanym i trafić do dubajskiego więzienia? Czy w Dubaju dochodzi do porwań dzieci i morderstw? Tego dowiecie się z tego odcinka "Dziennika Kryminalnego".