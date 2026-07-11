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Dziennik Kryminalny. "Sytuacji, gdy dziewczyna zgłasza gwałt, nie da się obronić"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
22 minut temu
Dubajska policja słynie z luksusowych samochodów, nowoczesnych technologii i skuteczności z jaką zamiata pod dywan wiele niewygodnych przestępstw. Byle tylko nie przestraszyć turystów. "Będę bronił systemu prawnego Dubaju nie dlatego, że w niego wierzę, tylko dlatego, że uważam, że każdy państwo ma prawo do własnego i każdy kto przyjeżdża powinien działać i zachować się zgodnie z zasadami panującymi w kraju" – mówi w tym odcinku Dziennika Kryminalnego Marcin Margielewski, autor książki "Policjant z Dubaju".

Jak pracuje policja w Dubaju? W tym odcinku Dziennika Kryminalnego opowiada o tym Marcin Margielewski. Autor książki "Policjant z Dubaju" mówi, że funkcjonariusze strzegą spokoju, bezpieczeństwa, ale i mrocznych tajemnic.

"Dubaj udaje, że jest bezpiecznym państwem"

To jest faktycznie niesamowicie usprzętowiona formacja. Bardzo dobrze przygotowana do swoich zadań i bardzo skuteczna. Problem w tym, że Dubaj bardzo często udaje przed światem, że tam nie ma przestępczości, że jest bezpiecznym państwem - mówi Margielewski.

Przyznaje, że informacji o popełnianych w Dubaju zbrodniach próżno szukać w mediach. Przemoc jest częścią jego krajobrazu, ale dubajscy policjanci potrafią o niej milczeć, a raporty piszą tak, by w nikim nie wzbudzać niepokoju. W Dubaju faktycznie jest bezpiecznie, ale tam się odbywają zamachy na decydentów politycznych, zakulisowo, porachunki mafijne. Jest mnóstwo tego typu historii, tylko rzadko do nich docieramy - opowiada Margielewski.

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Jak pracuje policja w Dubaju?

Do niektórych z nich udało się autorowi książki "Policjant z Dubaju" dotrzeć. "Każdy Dubaj ma swojego trupa", jak to się brzydko mówi, ale jest to niestety prawdą - mówi Margielewski. Czy przekroczenie prędkości albo kradzież to wykroczenie w Dubaju? Kto w takiej sprawie ma rację? Jak funkcjonariusze podchodzą do spraw takich jak przemoc domowa albo gwałt?

Za co można być aresztowanym i trafić do dubajskiego więzienia? Czy w Dubaju dochodzi do porwań dzieci i morderstw? Tego dowiecie się z tego odcinka "Dziennika Kryminalnego".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: policjaDubajdziennik kryminalnymarcin margielewski
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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