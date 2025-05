W mediach nazywa się ich: diabłami, bestiami, wampirami. To ludzie "z kratami w oczach". Alternatywna rzeczywistość. Dożywotni. Skazani na najwyższy wymiar kary.

Dziennik Kryminalny. Dożywotni - gwałciciele, mordercy, nożownicy

Gość tego odcinka Dziennika Kryminalnego w swojej książce "Cela nr 24. Rozmowy z dożywotnimi" spotkał się z mężczyznami skazanymi na dożywocie. Porozmawiał z nimi w zakładach karnych. Trudne. Wykańczające psychicznie.

Nie jest łatwo siedzieć naprzeciwko zabójcy dziecka, gwałciciela, mordercy kanibala czy gościa, który wbija w drugiego nóż 49 razy. Tu nie ma niewinnych, przypadkowych. Zaburzenia dyssocjalne, alkohol, narkotyki, patologie, adrenalina, poczucie skrzywdzenia. Nóż, który pojawił się przez przypadek.

Dziennik Kryminalny. Kim są dożywotni?

Kim byli? Kim są teraz? Czym jest dla nich kara? Czym jest więzienie? To jest studium przypadku. Te historie są najróżniejsze. Rozmowa, która otwiera tę książkę to jeden ze sprawców zbrodni poczwórnego zabójstwa w filii Kredyt Banku w Warszawie. Jest też rozmowa z najdłużej osadzonym, skazanym, czyli "Brzytwą". 49 lat w zakładzie karnym. To facet, który ma w tym momencie 85 lat i dwadzieścia kilka lat przed sobą odsiadki. Mamy sprawców, którzy zabili ojca, syna czy matkę. To są naprawdę najróżniejsze przypadki- mówi Zbyszek Nowak w Dzienniku Kryminalnym.

Zwraca uwagę, że szczerość jego rozmówców polega na tym, że w "80 procentach są szczerzy a w 20 zostawiają coś dla siebie". To jest zawsze odrobinka szczegółów, szczególików, których oni nie chcą zdradzić. Chyba, że ty znasz je na przykład z uzasadnienia sądowego i zadasz takie pytanie - wyjaśnia Zbyszek Nowak.

Wśród skazanych na dożywocie, z którymi rozmawia są tacy, którzy mówią wprost, że gdy wyjdą na wolność zrobią to samo, ale też tacy, którzy chcieliby, by sąd dostrzegł jak bardzo się zmienili. "Człowiek był młody i głupi, popełnił karygodny błąd i ponosi za to odpowiedzialność, ale nikt przez tych 26 lat nie chce popatrzeć na to, co zrobiłem ze sobą w więzieniu przez te lata" - mówi jeden z bohaterów "Celi nr 24".

Dziennik Kryminalny. Dożywocie gorsze niż kara śmierci?

Wielu z nich zgodnie mówi, że dożywocie jest gorsze od kary śmierci. Uważają, że to wegetacja - mówi Zbyszek Nowak w Dzienniku Kryminalnym. Jak wygląda ich codzienność? Czy mają kontakt z rodzinami? Kto go zrywa? Oni czy najbliżsi? Czy mogą pracować i korzystać z telefonów? Jacy są skazani na dożywocie? O tym rozmawiamy w tym odcinku Dziennika Kryminalnego.