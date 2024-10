Informacje o likwidacji części nagrobków

Zbliżająca się uroczystość Wszystkich Świętych, przypadająca na 1 listopada 2024 roku, tradycyjnie przyciągnie tłumy odwiedzających na polskie cmentarze. Mimo tej zwyczajowej atmosfery zadumy i pamięci, na wrocławskich nekropolach pojawiły się niepokojące informacje o planowanej likwidacji części nagrobków, co rzuca cień na przygotowania do tego szczególnego dnia.

Specjalne naklejki z ostrzeżeniem na grobach

Jak wynika z informacji portalu Tu Wrocław, Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu umieścił ostrzeżenia o możliwości likwidacji na około 15 tysiącach grobów, głównie na cmentarzach Osobowice i Grabiszyn. Powodem jest nieuregulowanie opłat za utrzymanie miejsc pochówku. Wskazano, że na cmentarzach w mieście znajduje się ponad 200 tys. grobów, z czego 15 tys. nie zostało opłaconych na czas.

Uwaga! Grób przeznaczony do likwidacji. Z powodu wygaśnięcia uprawnień może zostać zlikwidowany - informuje za pomocą specjalnych naklejek Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Dotyczy to miejsc pochówku, za które nie zostały uiszczone wymagane opłaty przez rodziny zmarłych. W przypadku braku uregulowania należności w określonym terminie nagrobki mogą zostać usunięte, a miejsce pochówku przeznaczone do ponownego wykorzystania. Jak informuje Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu, w przypadku likwidacji miejsca pochówku usuwane są jedynie elementy zewnętrzne mogiły, takie jak nagrobki czy krzyże. Część podziemna pozostaje nienaruszona. Według szacunków, po upływie około 20 lat szczątki ulegają całkowitej mineralizacji.

Opłaty za miejsce pochówku we Wrocławiu

Miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym jest opłacane z góry na okres 20 lat. Aby przedłużyć prawo do użytkowania grobu, należy wnieść kolejną opłatę przed upływem tego terminu. Jak informuje portal Tu Wrocław, zgodnie z nowym cennikiem zatwierdzonym przez prezydenta Wrocławia, opłaty za miejsce pochówku na cmentarzach komunalnych zostały podwyższone.

Koszt przedłużenia prawa do grobu na kolejne 20 lat, zgodnie z najnowszymi przepisami miasta Wrocławia, jest zróżnicowany i zależy od rodzaju grobu. Na przykład, jak podaje Radio Zet, za utrzymanie zwykłego grobu ziemnego dla jednej osoby trzeba zapłacić 1300 zł, natomiast za grób rodzinny, przeznaczony dla trzech osób, opłata wynosi 3000 zł. Wrocławskie cmentarze komunalne wprowadziły także zmiany w opłatach za pochówki urnowe. Od 15 października obowiązują nowe stawki. Wcześniej, za miejsce na pochówek urny w grobie dwuosobowym płacono 700 zł, a prawo do niego przysługiwało na 20 lat. Nowe przepisy samorządowe wydłużyły ten okres do 100 lat, co wiąże się ze wzrostem opłat. Obecnie, za pochówek urny w grobie dwuosobowym we Wrocławiu trzeba zapłacić 1800 zł, z czego 800 zł to opłata za miejsce, a 1000 zł za sam pochówek.

Podane ceny dotyczą wyłącznie cmentarzy komunalnych zarządzanych przez miasto, takich jak Grabiszyn, Osobowice, Kieczów, Jerzmanów, Pawłowice i Leśnica. Na cmentarzach parafialnych obowiązują inne cenniki.

