Jeśli domagamy się od Ukraińców weryfikacji podejścia do UPA (a należy to zrobić jak najszybciej) to najpierw powinniśmy rzetelnie przyjrzeć się naszym Wyklętym. Oczywiście nie porównuję tych dwóch formacji bo potężna różnica polega na tym, ze ta pierwsza była z gruntu bandycka choć zdarzały się postaci prawe a u nas odwrotnie – pośród masy prawych Żołnierzy mielismy jednostki w postaci bandytów – napisał Paweł Kukiz na swoim facebookowym profilu.

Polityk w ten sposób skomentował plany zorganizowania przez środowiska narodowe Marszu Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce, którego uczestnicy chcieli w ten sposób uczcić pamięć partyzantów powojennego podziemia antykomunistycznego.

Jak zastrzegł od razu Kukiz w swoim wpisie na FB, „ogromna większość Wyklętych była Bohaterami, ale nie wolno gloryfikować tych, którzy pod hasłem ‘Bóg, Honor, Ojczyzna’ dokonywali zbrodni na ludności cywilnej. A takie postaci jak ‘Bury’ czy ‘Ogień’ są – mówiąc bardzo delikatnie – kontrowersyjne” – dodał poseł.

Romuald Rajs, pseudonim Bury, działał na Wileńszczyźnie i Podlasiu. Wsławił się w 1944 roku udziałem we wspólnych walkach z Armią Czerwoną o odbicie Wilna z rąk Niemców, ale oskarża się go między innymi o wydanie rozkazu pacyfikacji podlaskich wsi w większości zamieszkanych przez ludność prawosławną i białoruską. Z kolei „Ogień”, czyli Józef Kuraś to partyzant działający na Podhalu, który wykazał się nie tylko bohaterstwem w walkach z Niemcami, ale obciążają go również liczne wyroki śmierci wykonywane na cywilach – Polakach, Słowakach oraz Żydach.

„Bóg jest Miłością a ten, który ‘w imię Ojczyzny’ zionie nienawiścią tak, że morduje bezbronnych cywili (a szczególnie kobiety i dzieci) nie ma prawa odwoływać się do Honoru” – podkreślił Kukiz.

Pod jego słowami zagotowało się od krytycznych komentarzy internautów oburzony za ostre słowa pod adresem żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Polityk starał się odpowiadać na krytyczne głosy, jednak zdaniem politologa z UW prof. Rafała Chwedoruka, ten kontrowersyjny wpis mógł być „elementem świadomej strategii ucentrowienia ugrupowania”.