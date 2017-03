Kłamstwa, kuglarstwo - temu mówimy nie. Składamy zawiadomienie do prokuratury związane z niezabezpieczeniem danych z komputerów pojazdowych w dwóch samochodach ochronnych. Zastanawiamy się również i prawdopodobnie to zawiadomienie obejmie również to, czy prokuratura zabezpieczyła, czy BOR przekazał prokuraturze dane z telefonów, z komunikacji pomiędzy funkcjonariuszami BOR-u a centralą - powiedział na briefingu prasowym w Sejmie Krzysztof Brejza (PO).

Zaznaczył, że nagrania rozmów funkcjonariuszy BOR-u przed wypadkiem stanowią istotny materiał dowodowy, gdyż - jak dodał - na nagraniach rejestrowanych w centrali BOR-u został uchwycony sygnał dźwiękowy lub nie.

Pytanie, czy BOR ukrywa prawdę, czy przekazał prokuraturze nagrania z komunikacji pomiędzy centralą a funkcjonariuszami znajdującymi się w tych limuzynach? - dodał poseł PO.

Brejza poinformował, że zawiadomienie zostanie złożone jeszcze we wtorek. Jak wyjaśnił, będzie ono złożone w Prokuraturze Krajowej.