Duda zaznaczył, że jako prezydent złożył zobowiązanie dbania o polską rodzinę zrealizowane w postaci programu 500 Plus oraz obniżenia wieku emerytalnego, które zacznie obowiązywać w 2017 r.

Zmiany prospołeczne i prosocjalne są realizowane - mówił prezydent i w tym kontekście wymienił: podwyższenie płacy minimalnej, ustanowienie minimalnej płacy godzinowej, "tworzenie barier do tego, by oszukiwać pracowników zwłaszcza tych świeżo zatrudnianych", "system leków dla seniorów - 75 Plus" oraz przygotowywany program Mieszkanie Plus.

Prezydent przekonywał, że nadszedł czas, by wyciągnąć rękę do tych, którzy do tej pory nie otrzymali szansy w wystarczającym stopniu.

Polityka ma służyć młodym - to oni są naszą szansą - podkreślił. Prezydent mówił, że polityka państwa ma służyć zachęcie, by budować rodziny, nie rodziny - dodał - "dwa plus jeden", (ale) rodziny "dwa plus trzy", "dwa plus cztery" i więcej.

Bo to jest w interesie polskiego państwa i polskiego społeczeństwa. To jest także w interesie naszego rozwoju w Unii Europejskiej, żebyśmy tutaj się rozwijali i abyśmy nie wyjeżdżali za granicę, a ci którzy za nią wyjechali, aby tutaj wrócili. To jest moje wielkie dążenie i dążenie obecnego rządu - powiedział Duda.

Podkreślił, że bezrobocie w Rudzie Śląskiej - znacznie niższe niż w reszcie kraju, na poziomie nieco ponad 5 proc. - to świadectwo sukcesu mieszkańców miasta, ich gospodarności. To świadectwo tego, jak potraficie inwestować i się tutaj rozwijać. Bo to przecież zasługa także tutejszego drobnego i średniego biznesu, tych którzy tutaj dają pracę - powiedział prezydent.