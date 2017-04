W piątkowej dyskusji nad wnioskiem PO o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło, Neumann ocenił, że symbolem rządów PiS jest "buta, arogancja, pycha bezczelna, nieustanne kłamstwo".

Jak zauważył, kiedy Polacy oglądają zdjęcia z kolejnych wypadków rządowych limuzyn i słyszą "pokrętne tłumaczenie" to widzą "butę" polityków partii rządzącej. Kiedy widzą powalone drzewa to widzą "arogancję" - dodał. Kiedy obywatele patrzą na barierki ustawione przed Sejmem doświadczają pychy PiS; kiedy słyszą ministrów z rządu premier Szydło, to "słyszą nieustanne kłamstwa" - podkreślił Neumann.

Jesteście rządem Pinokiów, codziennie te nosy wam się wydłużają. Zachowujecie się tak, jakbyście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę - kłamać rano, kłamać w dzień, kłamać wieczorem, a może ciemny lud to kupi. A na dole, w pierwszym rzędzie siedzi wasz mistrz, Geppetto - on was wszystkich stworzył - powiedział szef klubu Platformy.

Mamiliście ludzi Polską, jak ze snów, a zafundowaliście Polakom cztery lata koszmaru, prawdziwego koszmaru - oświadczył polityk. Według niego PiS-owi "wielu udało się uśpić", ale - jak ocenił - "Polacy powoli się z tego snu budzą".

Polacy coraz wyraźniej widzą, że to, co w kampanii ubraliście w szaty subtelnej bajki, to było jedno, wielkie, bezczelna kłamstwo - oświadczył Neumann zwracając się do PiS.