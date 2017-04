We wtorek w TV Republika Naimski komentował w ten sposób doniesienia kojarzonych z opozycją mediów, według których istnieje spór między prezesem PiS a ministrem obrony narodowej.

- To jest tak, że jak nie można zwyciężyć przeciwnika w całości, to należy go podzielić. W Prawie i Sprawiedliwości jest kilka osób, które się znają i współdziałają ze sobą od 45 lat albo więcej i jeżeli komuś się wydaje, że można wbić klin pomiędzy tych ludzi, to się po prostu głęboko myli - powiedział.

Naimski zwracał uwagę, że zarówno Antoni Macierewicz, jak i Jarosław Kaczyński, a także on, działali razem jeszcze w latach 70. w KSS "KOR". - Jest jeszcze parę osób w PiS, takich, które przeszły przez te wszystkie lata, współpracując i rozumiejąc, że głównym celem jest niepodległość Polski, i tak pozostaje - mówił. - Jeżeli komuś roi się, że może tutaj podzielić nas, lepiej niech się zajmie czymś innym - dodał Piotr Naimski.