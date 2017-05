Panie ministrze bardzo się cieszę, mamy tę nominację. Cieszę się z tego, że wchodzi pan dzisiaj do grona moich najbliższych współpracowników znowu, bo przecież znamy się od wielu lat i pracowaliśmy już ze sobą - zwrócił się do Krzysztofa Łapińskiego prezydent Andrzej Duda. Jestem też wdzięczny panu ministrowi za podjęcie tej decyzji, ważnej decyzji życiowej, decyzji o zmianie miejsca służby dla Rzeczpospolitej. To z całą mocą chcę podkreślić, że pan minister służy Rzeczpospolitej, służy naszym rodakom od lat, ostatnio w polskim Sejmie, a teraz, dziś, rozpoczyna pan swoją służbę dla Rzeczpospolitej w Kancelarii Prezydenta, tutaj, jako jeden z najbliższych współpracowników głowy państwa - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że podjęcie obowiązków w Kancelarii Prezydenta przez Łapińskiego związane było także z decyzją o złożeniu przez niego mandatu poselskiego. Jednocześnie mam nadzieję, że pańscy wyborcy tę decyzję rozumieją i że przyjmują ją z akceptacją, jako że służyliśmy zawsze Rzeczpospolitej postrzegając ją tak samo i w jakimś sensie mogę powiedzieć, że pańscy wyborcy, to także zapewne w większości moi wyborcy - powiedział Duda.

Podkreślił, że Łapiński będzie go teraz wspierać swoją wiedzą i swoimi umiejętnościami. Jest pan człowiekiem nie tylko doskonale przygotowanym do wypełniania roli ministra w Kancelarii Rzeczpospolitej, ale ma pan też i konieczne doświadczenie - dodał.