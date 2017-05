Zwracamy się dzisiaj do polityków PiS, żeby odpowiedzieli na 3 kluczowe pytania - poinformował na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie rzecznik PO Jan Grabiec. Przed kilkoma dniami wezwaliśmy do poważnej debaty o Polsce, do poważnej debaty, o którą pytał PiS, o którą pytał prezes Jarosław Kaczyński, rzecznik rządu i rzecznik PiS - podkreślił poseł.

Jak dodał okazuje się, że PiS nie chce debaty, że PiS ucieka przed tą debatą, nie chce niewygodnych pytań, boi się tych pytań. Ale my nie zrezygnujemy z zadawania pytań dlatego, że zgodnie z polską Konstytucją opozycja rozlicza rząd, a nie rząd rozlicza opozycję - oświadczył rzecznik PO

Pierwsze pytanie zadajemy prokuratorowi generalnemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro: kiedy wyda list gończy za Wacławem Berczyńskim, za uczestnikiem największej afery Rzeczypospolitej, afery Macierewicza - mówił Grabiec. Drugie pytanie do minister Beaty Kempy, szefowej kancelarii premiera: ile milionów złotych uzyskał z budżetu państwa i od spółek skarbu państwa w czasie rządów PiS Tadeusz Rydzyk? - pytał poseł.

PO chce też wiedzieć, czy prawdziwa jest informacja, że w ciągu 1,5 roku rządów PiS o. Tadeusz Rydzyk i jego firmy uzyskały około 100 milionów zł w różnej formie pomocy. Trzecie pytanie kierujemy do ministra Krzysztofa Jurgiela: dlaczego Polscy rolnicy w czerwcu nie otrzymają wszystkich dopłat? Czy to prawda, że wynika to z nieudolności (b.) prezesa ARiMR Daniela Obajtka, na którym ciążą zarzuty korupcyjne, który mimo to prowadził przetarg na system informatyczny, który nie działa - podkreślił Grabiec.