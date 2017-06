"Aby zachować zaufanie naszych wyborców, jesteśmy zmuszeni wystąpić z wnioskiem o wykluczenie Piotra Liroya-Marca z klubu poselskiego Kukiz'15" - czytamy w oświadczeniu prezydium klubu. W piśmie, podpisanym przez Grzegorza Długiego, Marka Jakubiaka, Jarosława Porwicha i Agnieszkę Ścigaj czytamy, że poseł "otoczył się ludźmu, dla których ze względu na nasze standardy nie może być miejsca w ruchu Kukiz'15. Są wśród nich byli wpływowi działacze PO oraz PiS".

Jednak nie chodzi tylko o współpracę z działaczami partyjnymi. Według autorów pisma, wśród ludzi Liroya-Marca są też tacy, "których działalność na styku polityki i biznesu świadczy o ich głębokiej nieuczciwości. Najbardziej bulwersujące są podejrzenia, udokumentowane publikacjami prasowymi, o uwikłaniu najbliższego otoczenia Piotra Liroya-Marca w procesy tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie".

Klubowi koledzy posła zapewniają, że prosili go o zerwanie współpracy ze swymi doradcami, których "przeszłość nie odpowiada standardom Kukiz'15". Nie posłuchał on jednak tych próśb, dlatego posłowie piszą, że stracili do niego zaufanie i uważają "że nie jest on obecnie w stanie godnie reprezentować wyborców Kukiz'15".

Politycy ruchu wystąpią też do komisji weryfikacyjnej o "zbadanie procesów zmian własnościowych oraz eksmisji lokatorów nieruchomości położonych, między innymi, przy ulicach Puławskiej 10 i Trawiastej 22". Przypominają bowiem, że "Kukiz'15 powstał po to, by walczyć z tzw. czyścicielami kamienic, a nie z nimi współpracować".

Na koniec pisma zapewniają, że jeśli Liroy-Marzec zerwie kontakty z doradcami a "uczciwą pracą udowodni, że zasługuje na zaufanie wyborców", to bez problemu będzie mógł wrócić do klubu.