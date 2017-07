Dzisiejszym gościem Wiadomości była premier polskiego rządu Beata Szydło. Głównym tematem rozmowy była zaczynająca się dzisiaj wizyta amerykańskiego prezydenta - Donalda Trumpa.

- To jest przede wszystkim potwierdzenie bardzo dobrej pozycji Polski w regionie, w Europie, ale też i wzajemnych relacji między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Ogromny sukces polskiej dyplomacji, ogromny sukces pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zaprosił pana prezydenta Trumpa - powiedziała premier.

Jak dodała szefowa rządu w zaproszenie Trumpa zaangażowanych było bardzo wiele ośrodków i osób. - Powinniśmy cieszyć się przede wszystkim z tego, że jest w Polsce ta wizyta, że przyjeżdża Donald Trump, że będzie możliwość rozmawiania o bezpieczeństwie i gospodarce - podkreśliła premier Szydło. Zwróciła się również do polityków opozycji, mówiąc, że to już czas aby "przestali się wstydzić tego, że są Polakami".

Pytana, czego polski rząd spodziewa się po tej wizycie odpowiedziała, że to jest przede wszystkim potwierdzenie silnej pozycji Polski w regionie, ale również potwierdzenie sojuszu i silnych lacji gospodarczych między naszymi krajami. - Tak silny, tak obiecujący partner dla Stanów Zjednoczonych, jest naturalnym partnerem do rozmów o najważniejszych kwestiach, które w tej chwili są do poruszenia w tej wielkiej dyplomacji, ale też w naszych wzajemnych, bilateralnych relacjach - dodała premier.

Premier zwróciła też uwagę, że Polska wbrew temu, co się mówi ma silną pozycję w Unii Europejskiej i między innymi dlatego prezydent USA zaczyna wizytę w Europie od Polski.

Beata Szydło dodała też, że nieprawdą jest jakoby Polska była izolowana na arenie międzynarodowej, a najlepiej mają o tm świadczyć obok wizyty Trumpa, konsultacje rządowe z przedstawicielami Hiszpanii, jej udział w spotkaniu Grupy wyszehradzkiej, jak również mająca się za kilka dni odbyć wizyta Księcia Williama i księżnej Kate. A mówienie o izolacji to nic innego jak "uderzanie w interes Polaków".

Podczas rozmowy poruszony był temat uchodźców. Premier Beata Szydło wyraźnie zaznaczyła, że w tej kwestii "Polska była, jest i i będzie Solidarna". Od razu zwróciła uwagę, że pomoc uchodźcom powinna byc przede wszystkim świadczona na miejscu, co polski rząd robi.

Uważa też, że kary, którymi grozi Polsce Komisja Europejska spowodowane są głownie tym, że przedstawiciele Unii zorientowali się, że polityka relokacji nie zdaje egzaminu i chcą od niej odwrócić uwagę. Tymczasem mamy w kraju powód do zadowolenia, ponieważ zdaniem premier, Polska uważana jest za jeden z bezpieczniejszych krajów w regionie i chętnie odwiedzana jest przez turystów zagranicznych, którzy czują się tutaj bezpiecznie.

Polska premier wyjaśniła również, że planowany szczyt Trójmorza nie wymierzony przeciwko Niemcom i Francji. Uzasadniła to między innymi tym, że Polska bierze udział w wielu inicjatywach międzynarodowych - Trójkącie Weimarskim, Grupie Wyszehradzkiej, 16+1. Stwierdziła, że to kolejna inicjatywa wskazująca na pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej.