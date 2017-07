Według tabloidu do środy władze PiS raczej lekceważąco podchodziły do sygnałów o wątpliwościach prezydenta co do ich ustaw.

Teraz jednak Andrzej Duda zawetował ustawę o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, która miała pomóc PiS w przejęciu samorządów.

Bez naszego poparcia wyborów nie wygra, a jeżeli wydaje mu się, że bez tego pociągnie tłumy jak Emmanuel Macron we Francji, który zbudował zaplecze w rok, to się myli – mówi "Faktowi" ważny polityk PiS. Nowym straszakiem ma być wystawienie premier Szydło.