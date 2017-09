Kukiz'15 złożył w piątek do marszałka Sejmu projekt uchwały ws. powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Projekt zakłada, że komisja będzie badać okres od 2007 do 2017 roku.

Terlecki pytany we wtorek w radiowej Trójce, kiedy powstanie komisja ds. wyłudzeń VAT, odparł: To jest pytanie, na które jeszcze nie umiemy odpowiedzieć.

Wśród problemów z szybkim stworzeniem komisji wicemarszałek wymienił m.in. logistykę. W Sejmie jest ciasno. Na posiedzeniach komisji Amber Gold trzeba wciąż szukać na nowo sali i trzeba przekładać, przesuwać komisje, żeby wystarczyło pomieszczeń sejmowych - powiedział. Terlecki ocenił, że jeśli zostanie wprowadzona kolejna komisja, która będzie obserwowana w sposób specjalny przez media, to robi się trudność.