W środę Jaki zaprezentował projekt "dużej" ustawy reprywatyzacyjnej, w którym znalazła się m.in. propozycja wypłaty odszkodowań w gotówce do 20 proc. wartości nieruchomości w chwili nacjonalizacji, zakaz zwrotów w naturze oraz brak możliwości zwrotu kamienic z lokatorami. Projekt zakłada również, że na złożenie roszczeń będzie przysługiwać rok; mają być one wypłacane w ramach możliwości finansowych państwa.

Jaki pytany w czwartek w Radiu Zet, czy prezydent, prezes PiS i minister finansów, dali "zielone światło" dla tego projektu, powiedział: - Ale oczywiście. Ja rozmawiałem, mam zgodę najważniejszej partii koalicyjnej. To znaczy projekt był konsultowany na Nowogrodzkiej (...) pokazałem (go) najwyższym czynnikom partyjnym na Nowogrodzkiej (...) projekt był skonsultowany, ma też wsparcie pani premier. Dlatego wierzę w to, że również w parlamencie zyskamy dla niego szerokie wsparcie. Bo to jest projekt propaństwowy.

Jaki odniósł się także do kosztów projektu. - Budżet państwa ma te miliardy (...) Oczywiście, że się znajdą pieniądze - zapewnił. Podkreślił, że nie ma alternatywy - bowiem już dziś państwo płaci z tego tytułu miliardy rocznie.

Wiceminister poinformował, że ustawa będzie kosztować "od 15 do 20 mld zł", ale - jak zastrzegł - "pewny nikt nie jest".

Skorzystaliśmy z wyliczeń byłego ministerstwa Skarbu Państwa i odliczyliśmy od tego krąg spadkobierców, bo pamiętacie państwo, co wpisujemy w tej ustawie. Starać się będą mogły osoby tylko w pierwszej linii, a nie tak, jak było do tej pory: handlarze roszczeń, czy ta przysłowiowa siódma ciotka po kisielu. I to powoduje, że krąg tych osób jest ograniczony - powiedział Jaki.

Jeżeli jest tak, że do tej pory szacowano tę ustawę w 2008 roku na ponad 140 miliardów złotych, to my odliczając ten krąg spadkobierców i to, że nieruchomości były wypłacane, odpowiednio to obliczyliśmy - dodał wiceminister.

Według niego, jeżeli Polska uzyskałaby reperacje wojenne od Niemiec, to można by zwracać 100 proc. wartości utraconych nieruchomości, a nie 20 proc. - jak przewiduje projekt.

Cała katastrofa drugiej wojny światowej, jest to katastrofa wywołana nie nieudolnością Polski, ale Niemcami - którzy nas napadli. Dlatego, jeżeli my uzyskamy na przykład reparacje wojenne od Niemiec, bo to oni wywołali tę wielką katastrofę, to wtedy mogę zwracać 100 proc. Ale dzisiaj państwa polskiego nie stać na to, żeby wypłacać wszystkim 100 proc. - mówił Jaki.

Członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Sebastian Kaleta ocenił na antenie TVP Info, że "duża" ustawa reprywatyzacyjna odpowiada "na wszystkie patologie, które dotykały reprywatyzację".

W Warszawie widzieliśmy kamienice zwracane z ludźmi, którzy potem cierpieli po przejęciu przez nowego właściciela. Widzieliśmy handel roszczeniami, w których nie wiadomo w ogóle, czy istniały, komu powinny przysługiwać i na tej podstawie wypłacano odszkodowania, bądź zwracano nieruchomości. Ta ustawa odpowiada na te patologie, tak by przy całkowitym rozwiązaniu problemu się one nie powtórzyły - podkreślił Kaleta.