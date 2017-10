Niepodległościowcy wnioskują do wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina o "podjęcie śmiałych decyzji" w zakresie oczyszczania środowiska naukowego - pisze we wtorek "ND".

Skierowaliśmy pismo do ministra Gowina w sprawie lustracji i dekomunizacji w szkolnictwie wyższym - mówi w rozmowie z gazetą przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, Janusz Olszewski.

Opozycjoniści wskazują, że dekomunizacja powinna wyrażać się ustawowym zakazem "zajmowania kierowniczych stanowisk profesorskich" na uczelniach przez "byłych członków PZPR, w tym funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i jej agentury".

Ponadto stowarzyszenie, uważa też, że należy unieważnić "wszystkie dyplomy nadane przez Akademię Spraw Wewnętrznych, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR, Wojskową Akademię Polityczną im. F. Dzierżyńskiego" oraz dyplomy wydane przez podobne uczelnie w krajach komunistycznych. Stowarzyszenie postuluje także, by pozbawić tytułów naukowych osoby, które uzyskały je w okresie PRL za prace doktorskie i habilitacyjne mające na celu "jedynie komunistyczna propagandę" i zawierające "fałsze historyczne".

Według informacji gazety, lustracje na uczelniach wyższych postuluje także Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych.