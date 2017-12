Premier przekazał życzenia w specjalnym filmie zamieszczonym w sobotę na Twitterze Kancelarii Premiera.

Prezes Rady Ministrów przytoczył słowa Cypriana Kamila Norwida: Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Życzenia premiera Mateusza Morawieckiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. pic.twitter.com/FsbrVgxSCD — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 23 December 2017

Morawiecki podkreślił, że te piękne i mądre słowa Norwida są z nim od siódmego roku życia. Są bez względu na to, jak wyglądały nasze rodzinne choinki i jak wyglądało grono najbliższych mi osób łamiących się w Wigilię biblijnym chlebem - powiedział Morawiecki.

Drodzy państwo, rodacy, dziś pragnę wszystkim w Ojczyźnie oraz Polakom rozsianym po całym świecie złożyć z serca najcieplejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Te święta to wyjątkowy czas, czas ciepła, radości i nadziei. Czas budowania tego, co najważniejsze - życzliwości, bliskości, szacunku. To także czas dobra, które dajemy, które ofiarujemy drugiemu człowiekowi, oby ten czas trwał w nas stale. Niech przy wigilijnym i świątecznym stole opłatek nas ze sobą rzeczywiście połączy - powiedział premier.

Pragnę wszystkim Polakom złożyć z serca płynące życzenia, żebyśmy wzmacniali więzi rodzinne i przyjacielskie, między rodzicami i dziećmi, razem z babciami i z dziadkami, z siostrami, braćmi i innymi bliskimi. No i niech żadnego dziecka nie zawiedzie Święty Mikołaj, a wszystkim dorosłym życzę spełnionej nadziei na lepsze jutro - powiedział Morawiecki.