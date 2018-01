Radio Zet we wtorek rano podało informacje o pozostaniu w rządzie b. premier Beaty Szydło "w randze wicepremiera". Według doniesień radia Szydło miałaby zostać także "pełnomocnikiem do spraw wyborów samorządowych". Informację zdementowała na Twitterze Beata Szydło‏. "Prostuję, żeby nie było niepotrzebnego zamieszania - pozostaję wicepremierem, a nie pełnomocnikiem do spraw wyborów samorządowych" - czytamy w jej wpisie.

We wtorek, o godz. 12 - jak poinformowała prezydencka kancelaria - prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokona zmian w składzie Rady Ministrów.