Prezydent był pytany w wywiadzie dla Polskiego Radia o ewentualne spotkanie z prezydentem Trumpem podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych w maju w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Trwają w tej chwili rozmowy na ten temat, to jest kwestia ustalana. Ja przede wszystkim obiecałem także i Polonii chicagowskiej, że ją odwiedzę, więc w związku z tą wizytą w ONZ jest planowana także moja wizyta w Chicago i spotkanie z mieszkającymi tam Polakami, z Polonią - powiedział prezydent.

Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie z panem prezydentem Donaldem Trumpem, to w tej chwili trwają rozmowy, nasi współpracownicy nad tym pracują, nie można tego wykluczyć - podkreślił Duda.

Prezydent nawiązał też do zaplanowanej od piątku wizyty w Warszawie szefa amerykańskiej dyplomacji Rexa Tillersona. Budujemy relacje polsko-amerykańskie. Rzecz jasna największym kamieniem milowym w tych relacjach w ostatnim czasie była wizyta pana prezydenta Donalda Trumpa u nas w lecie zeszłego roku, ale teraz przyjeżdża faktycznie jego bliski współpracownik i cieszę się, że będziemy mogli się spotkać - powiedział Duda.

Przypomniał też, że w ubiegłym tygodniu z wizytą w Waszyngtonie przebywał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który - jak mówił Duda - był na rozmowach "związanych z polskim bezpieczeństwem i współpracą wojskową". "Jak widać te relacje są bardzo żywe i one się rozwijają" - dodał.

Ocenił też, że wielkim sukcesem Polski w kontekście relacji z USA były postanowienia szczytu NATO w Warszawie w lipcu 2016 r. Gdzie zdecydowano, że armie sojusznicze będą stacjonowały na terytorium Europy środkowej, także i Polski i krajów bałtyckich (...). To jest budowanie z jednej strony sfery naszego bezpieczeństwa, ale to jest także pokazywanie, że NATO jest żywe, że my w tym NATO jesteśmy ważnym jego elementem - podkreślił prezydent.

Od wtorku wieczorem prezydent bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, na którym zaplanowano spotkania z szefami rządów i państw. Polskę reprezentują prezydent Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.