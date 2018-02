"Informujemy, że błędne tłumaczenie na język angielski napisów w oświadczeniu premiera Mateusza Morawieckiego powstało w wyniku automatycznego tłumaczenia serwisu YouTube. Wszystkie napisy w filmie zostały obecnie wyłączone, razem z serwisem YouTube pracujemy nad rozwiązaniem problemu" – napisała na Twitterze Kancelaria Premiera.

W orędziu, które wyemitowano w czwartek wieczorem, premier mówił o nowelizacji ustawy o IPN, która wywołała kryzys dyplomatyczny między Polską a Izraelem. Tłumaczył, że "obozy, w których wymordowano miliony Żydów nie były polskie".

Tymczasem w angielskim tłumaczeniu – na dole ekranu – pojawiło się zdanie: "Camps where millions of Jews were murdered were Polish", czyli "Obozy, w których wymordowano miliony Żydów były polskie".

Błąd został szybko wychwycony, ale i tak zdarzyły się komentarze: "Dzięki PFN cały świat dowiedział się, że Żydów mordowano w polskich obozach".