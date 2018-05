Tuska w tej roli widzi 42 proc. ankietowanych.

Na kolejnych miejscach uplasowali się: Robert Biedroń – 23 proc., Paweł Kukiz – 15 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz – 6 proc., Katarzyna Lubnauer – 4 proc. i Grzegorz Schetyna – 2 proc.

- Trzon wyborców opozycyjnych należy do tych, którzy są zadowoleni z tego, co było za rządów PO – komentuje w "Super Expressie" politolog prof. Rafał Chwedoruk. – Wiadomo, jakie poglądy ma Tusk, a o Biedroniu tego powiedzieć nie można. Jest on enigmą. Tusk był premierem, jest szefem Rady Europejskiej, piłkarzem i kibicem, a Biedroń jest znany z tego, że jest prezydentem średniej wielkości miasta.

Badanie przeprowadzono między 27 a 29 kwietnia 2018 r., na próbie 1,1 tys. Polaków.