Jarosław Kaczyński przebywa w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie. 24 maja rzeczniczka partii informowała, że prezes PiS przeszedł zabieg kolana, czeka go leczenie usprawniające i planowana rehabilitacja. Cieszę się, że państwo pytacie o pana prezesa. Rozumiem, że też trzymacie kciuki, żeby jak najszybciej do nas wrócił. Mam nadzieję, że niebawem tak się stanie. Wszystko idzie w dobrym kierunku - powiedziała Mazurek pytana o zdrowie Kaczyńskiego podczas środowego briefingu w Sejmie. Dopytywana, czy ten powrót nastąpi za kilkanaście dni, odpowiedziała: może szybciej. Wszystko to oczywiście zależy od lekarzy - dodała.

Wiceszef PiS, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, mówił w maju w mediach, że prezes PiS ma problem z kolanem. To kolano go boli, pracują nad tym kolanem wybitni ortopedzi, ale na polityczną emeryturę się nie wybiera - mówił.

Rzeczniczka PiS w rozmowie z PAP mówiła zaś wtedy, że Jarosław Kaczyński od ponad 10 lat jest pod opieką Wojskowego Instytutu Medycznego, główną przyczyną problemów zdrowotnych, w tym obecnie trwającej hospitalizacji, jest choroba zwyrodnieniowa stawów.