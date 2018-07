"Łączna ilość przejść w okresie od 16 listopada 2015 roku do 31 maja 2018 roku wynosiła 583, w tym delegaci zagraniczni 174, co stanowi 29,85 proc. ogółu przejść" - odpowiedziało ministerstwo rolnictwa na pytanie posła Jacka Protasiewicza - pisze "Fakt". Zdaniem dziennika, to oznacza, że 409 użyć saloników wykonali najwyżsi urzędnicy resortu.

To kosztowało podatników prawie 200 tys. złotych. W podobny sposób wydawało pieniądze także ministerstwo rolnictwa. Jan Szyszko wydał jednak na saloniki o połowę mniej tego, co Krzysztof Jurgiel.