Redakcja Dziennik.pl

Komitet polityczny PiS doprecyzował, że zakaz dotyczy osób, które są zatrudnione na wysokopłatnych stanowiskach kierowniczych w spółkach skarbu państwa i spółkach samorządu terytorialnego - podała na Twitterze Beata Mazurek.

Komitet Polityczny PiS podjął decyzję iż na listach kandydatów w wyborach samorządowych na radnych wszystkich szczebli nie zostaną umieszczone osoby,które są zatrudnione na wysokopłatnych stanowiskach kierowniczych i doradczych w spółkach skarbu państwa i samorządu terytorialnego — Beata Mazurek (@beatamk) 11 July 2018

Skalę tego zjawiska pokazała zainicjowana przez młodzieżówkę PSL akcja "Sami Swoi". Na liście tych, którzy wzbogacili się m.in. na pracy w spółkach, dotychczas znalazło się 150 osób. Rekordzista - Krzysztof Skóra, radny z Dolnego Śląska - w KGHM dorobił się ponad 2 milionów złotych.

Adam Bielan w rozmowie z RMF FM przyznał, że "coś trzeba było zrobić z tym problemem", choć jak dodał "to trudna decyzja dla wielu osób, które albo będą musiały zrezygnować z dotychczasowej pracy w spółkach, albo z kariery samorządowej". Wicemarszałek Senatu uważa, że wobec takiego zakazu nie było alternatywy, bo gdyby nie on, to cały obóz Zjednoczonej Prawicy naraziłby się bardzo mocne ataki w wyborach samorządowych.