Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała w środę, że podjęła decyzję o zakazie organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada. - Nie tak powinno wyglądać świętowanie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę - powiedziała.

Prezydent uzasadniając decyzję wskazała m.in. na to, że rezolucja Parlamentu Europejskiego z października tego roku w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy wzywa państwa członkowskie do podjęcia kroków przeciwko mowie nienawiści i przemocy.

Po pierwsze: bezpieczeństwo. Przy obecnych kłopotach policji trudno wierzyć, że uda się je zapewnić #11listopada. Po drugie: historia. Polska i @warszawa dość już wycierpiały przez agresywny nacjonalizm. Nie tak powinno wyglądać stulecie niepodległości. Stąd decyzja o zakazie. pic.twitter.com/1Y3XO1F57M — Hanna Gronkiewicz (@hannagw) November 7, 2018

- Dwukrotnie pisałam do ministra Ziobry w sprawie delegalizacji ONR, a wiemy, że przewodniczący marszu jest osobą, która pełni funkcję w pruszkowskim ONR. On zresztą podpisał się pod wnioskiem do wojewody o zorganizowanie tego marszu. Uważam z całą odpowiedzialnością, że nie tak powinno wyglądać stulecie odzyskania niepodległości przez polskie państwo, stąd moja decyzja o zakazie marszu - oświadczyła prezydent stolicy.

- Decyzję skonsultowałam z prezydentem-elektem Rafałem Trzaskowskim - dodała. - Warszawa już dość się wycierpiała przez agresywny nacjonalizm.

Organizatorzy marszu mogą teraz odwołać się od decyzji do sądu. Marsz został zarejestrowany przez wojewodę jako wydarzenie cykliczne.

- Nie było żadnych rozmów ze strony prezydent Warszawy z Komendantem Stołecznym Policji o zakazaniu Marszu Niepodległości, nie było też pytań co do możliwości zabezpieczenia z naszej strony. Informacja jest dla nas ogromnym zaskoczeniem – poinformował w środę rzecznik KSP kom. Sylwester Marczak.

- Pytanie, jaki skutek może przynieść dana decyzja na kilka dni przed marszem. Niestety, odpowiedzi, które przychodzą nam do głowy, niosą wiele obaw – dodał rzecznik KSP.

Marczak, odnosząc się do tej informacji, podkreślił, że prezydent Warszawy nie kontaktowała się z KSP na temat zwolnień policjantów oraz planowanych działań. - Informacja ta, która znalazła się w części zakazu wydanego przez prezydent Warszawy, stanowi w mojej ocenie jedynie próbę wciągnięcia policji w grę, w której stanowi ona przedmiot usprawiedliwiający zaskakującą dla nas decyzję – podkreślił.

Tegoroczny Marsz Niepodległości zaplanowany został na niedzielę, a jego hasło to "Bóg, Honor, Ojczyzna". Uczestnicy zamierzali zgromadzić się o godz. 14.00 przy rondzie Dmowskiego, a następnie przejść Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i ul. Siwca na błonia Stadionu Narodowego. Demonstracja ta odbywała się co roku 11 listopada, począwszy od 2010 r.

Jeszcze kilka dni temu prezydent Warszawy mówiła, że jeżeli "tylko będzie jakiś element nienawiści, jeżeli tylko będzie jakaś raca, w takim zakresie jak w zeszłym roku, to bez wahania rozwiąże tę manifestację".

Marsz 11 listopada w Warszawie organizują środowiska narodowe. Rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Damian Kita, odnosząc się do prośby dotyczącej biało-czerwonych flag na marszu, powiedział tydzień temu, że "żadna organizacja, nawet państwo, jeśli organizuje swoje obchody, nie jest w stanie zapewnić tego, aby ktoś nie przyszedł z inną flagą". - Myślę, że jest to trochę takie uzasadnienie zbywające - dodał.

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie będzie uczestniczył w warszawskim marszu organizowanym 11 listopada przez środowiska narodowe, mimo że wcześniej zapowiadał w nim swój udział. Uczestniczyć nie będzie również Prawo i Sprawiedliwość.