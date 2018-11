W czwartek radni zebrali się na pierwszej sesji w nowej kadencji Rady. Przybyli na nią m.in. ustępująca prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, dotychczasowi wiceprezydenci - m.in. Renata Kaznowska i Michał Olszewski, parlamentarzyści i mieszkańcy. Trzaskowskiemu towarzyszą m.in. żona Małgorzata i przyjaciel, aktor Michał Żebrowski.

Na początku sesji ślubowanie złożyli radni, następnie Trzaskowski został zaprzysiężony na prezydenta stolicy.

W najbliższej kadencji w 60-osobowej Radzie Warszawy samodzielną większość 40 radnych będzie miała Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska), 19 radnych - PiS; jeden mandat ma SLD Lewica Razem - radną została Monika Jaruzelska.

Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie w Warszawie już w pierwszej turze. Otrzymał 56,67 proc. głosów i pokonał kandydata Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego, który otrzymał 28,53 proc.

Zapowiedział, że w najbliższy poniedziałek przedstawi dokładny harmonogram realizacji swych priorytetów.

- Dokładnie miesiąc temu mieszkańcy stolicy powierzyli mi urząd prezydenta Warszawy. To olbrzymi zaszczyt, ale oczywiście jeszcze większa odpowiedzialność. Decyzją warszawiaków tutaj, na tej sali, zaczyna się nowy etap w historii naszego miasta - powiedział Trzaskowski.

Przypomniał, że do październikowych wyborów szedł z zapowiedzią "mądrej kontynuacji, ale również zmiany i nowej jakości w zarządzaniu Warszawą". - Obiecałem Warszawę dla wszystkich, Warszawę równych szans, wspierającą najsłabszych; miasto, które musi skoncentrować się na najsłabszych; miasto, w którym każda dzielnica jest sobie równa i każda dzielnica jest miejscem, w którym dobrze się mieszka; miejscem, które jest bezpieczne, otwarte na swoich mieszkańców - mówił nowy prezydent stolicy.

Zwrócił przy tym uwagę, że jego plan dla Warszawy poparło ponad pół miliona warszawianek i warszawiaków. - I to naprawdę zobowiązuje. Czuję to zobowiązanie. Chcę jasno powiedzieć, że to zobowiązanie będę realizował dzień po dniu - zadeklarował. Dodał, że program ten będzie realizował także dla tych, którzy nie oddali na niego głosu 21 października.

