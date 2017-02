To o 15 pkt proc. więcej w porównaniu z ostatnim badaniem ORB przeprowadzonym w zeszłym miesiącu i pierwszy ponad 50-procentowy wskaźnik poparcia, od kiedy zaczęto prowadzić takie badania w listopadzie ub.r. - precyzuje ośrodek sondażowy ORB.

W styczniu aż 62 proc. nie akceptowało działań rządu, a tylko 38 je popierało.

Najnowszy sondaż pokazuje również, że 47 proc. respondentów jest zgodnych co do tego, że rząd May uzyska dobre porozumienie z UE dla Wielkiej Brytanii. Tylko 29 proc. nie ma takiego zdania. W styczniu ankietowani byli w tej kwestii podzieleni po równo (35 proc.).

W czwartek brytyjski rząd opublikował białą księgę dotyczącą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, opisującą proponowane działania w procesie dwuletniego opuszczania Wspólnoty oraz propozycje przyszłych relacji pomiędzy stronami.

Dokument omawia i rozszerza tezy postawione w połowie stycznia przez premier May podczas jej wystąpienia, w którym przedstawiła 12 priorytetów negocjacyjnych rządu. May zapowiedziała wówczas, że W. Brytania wraz z wyjściem z UE opuści także wspólny rynek UE i będzie chciała wynegocjować nowe porozumienie o wolnym handlu ze Wspólnotą, bez zachowania dotychczasowych czterech swobód. Potwierdzono to w białej księdze, podobnie jak i zamiar wyjścia spod jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dwuletni proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE ma się formalnie rozpocząć w marcu. W tym tygodniu w brytyjskim parlamencie odbędzie się jeszcze trzecie czytanie rządowego projektu upoważniającego May do rozpoczęcia procedury Brexitu.

W sondażu ośrodka ORB udział wzięło 2058 dorosłych w całym kraju. Ankietę przeprowadzono przez internet 3-5 lutego.