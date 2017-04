Wzmocnimy sojusz z Niemcami, by odbudować Europę naszych ambicji - mówił Emmanuel Macron, który określa się jako "kandydat postępu". Nie będziemy się bać ani przez chwilę, (...) bo budujemy przyszłość w Europie, którą wzmocnimy. Nie pozwolimy, by cywilizowany świat się rozpadł; jesteśmy za to odpowiedzialni - ocenił.

Startujący jako kandydat niezależny Macron, były minister gospodarki w rządzie socjalistycznym, oznajmił, że trzeba rozmawiać z Rosją, bo jest to wielki kraj, ale nie przymykając oczu na przypadki łamania praw człowieka. Będziemy dbać o nasze bezpieczeństwo, ale broniąc naszych wartości - zapowiedział.

Kocham was i rozumiem – powtarzał Macron, zwracając się do 20 tys. osób zgromadzonych w hali, w której odbywał się wiec, i do kilku tysięcy, dla których zabrakło miejsca w środku. Paryskie spotkanie z przywódcą ruchu "En Marche!" przebiegało pod znakiem entuzjazmu i optymizmu, którym starał się natchnąć zwolenników kandydat na prezydenta.

W poetyckich wzlotach Macron wzywał, by słuchano pomruku wiosny zapowiadającego zwrot w polityce, który spowodują jego zwolennicy. Nasze zwycięstwo będzie początkiem nowej Francji – zapowiadał, powtarzając, że dąży do objęcia władzy po to, "by dzielić ją" z wyborcami.

Macron, któremu zarzucano nieznajomość historii, mówił o swojej miłości do przeszłości tego wspaniałego kraju oraz do języka francuskiego, który Francuzi "dzielą z innymi". Zapewnił, że przyszłość Francji będzie równie wielka i szlachetna, jak jej przeszłość; wierni dziedzictwu będziemy budować otwartą, ufną Francję - mówił. Po tym zdaniu sala zaśpiewała hymn Francji, "Marsyliankę".

Gdy kandydat wyznał: tak jak wy nie mogłem znieść bezsilności i niepewności i obiecał przemiany przeciw bezruchowi, sala odpowiedziała: "zwyciężymy".

Oskarżając swych konkurentów o to, że są "niewolnikami przeszłości", proponującymi Castro albo Trockiego czy petainizm (od nazwiska marszałka Philippe'a Petaina, który w czasach II wojny światowej stał na czele marionetkowego państwa francuskiego ze stolicą w Vichy - PAP), Macron krzyknął – odwróćcie się od nich, wykorzystajcie szansę spotkania z historią.

Na wiecu kandydat wypowiedział się również przeciw absurdalnym czasem regułom UE, jak i przeciw ultraliberalnej globalizacji. W kontekście walki z terroryzmem powiedział: nie dajmy się nowym zagrożeniom. Bądźmy czujni.

Z kolei, podsumowując fragment przemówienia poświęconego gospodarce, w którym obiecał, że zapewni pomyślność zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, oznajmił: wybrałem, jak (generał Charles) de Gaulle, to, co najlepsze na lewicy i to, co najlepsze na prawicy, a nawet w centrum. Zwyciężymy - powiedział - po to, by we Francji było miejsce dla wszystkich, również dla tych, którzy lękają się przyszłości, ale pełni są chęci, by budować przyszłość swych dzieci". "Chcemy Francji zjednoczonej, nowej, pełnej wiary i sprawiedliwej - mówił. Wyrażając radość, że wraz z jego wyborem do władzy, do odpowiedzialności dojdzie nowe pokolenie, obiecał, że za pięć lat Francja będzie silna, w ambitnej Europie" Zapewnił, że Francję będzie podziwiał cały świat.

Liczni uczestnicy wiecu ubrani byli w żółte koszulki, na przodzie z napisem "Macron na prezydenta", a z tyłu z hasłem: "Francja ma być szansą dla każdego".

Jeden ze zwolenników Macrona, Luc Quinet-Hubert, zapytany, czy nie niepokoją go sondaże, w których "kandydat postępu" wygrywa pierwszą turę na zmianę z kandydatką skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen, odpowiedział: Jestem optymistą, wiem, że nie wolno się bać. Do końca będę optymistą, choć wiem, że Macron nie ma czarodziejskiej różdżki; ale wierzę w jego reformy.

Z kolei Victorien Lachas z ekipy wolontariuszy działających przy kampanii Macrona uważa, że wahania w sondażach mogą być pożyteczne, bo motywują ludzi, by poszli do urn. Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się w najbliższą niedzielę, 23 kwietnia. Do drugiej tury - zaplanowanej na 7 maja - przejdą dwaj kandydaci, którzy w pierwszej rundzie uzyskają najlepsze wyniki.