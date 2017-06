Kiedy Niemcy i Francja mówią jednym głosem, Europa może iść do przodu. To coś więcej niż symbol, to etyka pracy - powiedział. Europa jest naszą najlepszą ochroną przed światowymi wyzwaniami.

Odnosząc się do kryzysu migracyjnego, Macron zapewnił: musimy przyjąć uchodźców, to nasz obowiązek i zaszczyt.

Postanowiliśmy przyspieszyć procedury rozpatrywania wniosków o azyl - dodał. Uznał, że kryzys uchodźczy nie jest czasowy zjawiskiem, będzie trwał i wymaga długoterminowej odpowiedzi.