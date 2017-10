- Wiem, że są ludzie, którzy boją się tego, co się dzieje i co może się wydarzyć - mówił Puigdemont na początku swojego przemówienia.

Szef rządu Katalonii Carles Puigdemont zwrócił się we wtorek do katalońskiego parlamentu o mandat do ogłoszenia niepodległości, lecz zaproponował, by parlament zawiesił skutki deklaracji niepodległości w celu rozpoczęcia rozmów.

- Istnieje czas przed i po referendum z 1 października - mówił Puigdemont. Jako szef Generalitat (katalońskiego rządu - PAP) przyjmuję mandat od obywateli, by Katalonia stała się niezależnym państwem w formie republiki - ogłosił.

Zapewnił, że to, co dziś ogłosi, nie jest "decyzją osobistą, ale rezultatem referendum z 1 października".